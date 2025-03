Afrique du Sud: l'UE annonce un plan d'investissement de 4,7 milliards d'euros

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à gauche, et le chef d'Etat sud-africain Cyril Ramaphosa, à droite, lors d'un sommet en Egypte le 7 novembre 2022

L'Union européenne a annoncé jeudi un plan d'investissement de 4,7 milliards d'euros en Afrique du Sud, lors d'un sommet commun réunissant la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le chef d'Etat sud-africain Cyril Ramaphosa au Cap.

"Nous annonçons un plan d'investissement pour mobiliser plus de 4,7 milliards d'euros en Afrique du Sud. C'est dans notre intérêt mutuel", a déclaré Mme von der Leyen devant la presse à l'ouverture de la réunion.

Cette somme inclut un "financement pour la transition énergétique", a-t-elle indiqué sans plus de précision, ainsi que "700 millions d'euros pour renforcer la fabrication de vaccins".

"L'Afrique du Sud veut protéger la santé de ses populations, ainsi que son autonomie et ses industries locales. Nous, Européens, on veut diversifier certaines de nos chaînes d'approvisionnement les plus critiques. C'est ce que j'appelle un véritable intérêt mutuel", a développé la dirigeante européenne.

Ces investissements, dont le montage doit encore être dévoilé, sont annoncés une semaine après l'officialisation du retrait des Etats-Unis du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) avec l'Afrique du Sud.

Premier du genre, avant d'être décliné avec l'Indonésie, le Vietnam puis le Sénégal, cet accord noué lors de la COP26 à Glasgow en 2021 totalisait 13,8 milliards de dollars d'investissement pour financer la sortie du charbon de Pretoria. Jusqu'au retrait de Washington, qui avait promis un milliard d'"investissements commerciaux potentiels".