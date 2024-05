Afrique du Sud: quand les partis affrètent des bus pour remplir les stades

En Afrique du Sud, c'est un secret de polichinelle: les partis politiques affrètent des bus de tourisme pour remplir les stades lors des meetings de campagne, appâtant le chaland avec T-shirts gratuits, fruits ou sandwichs.

Depuis des mois, de larges foules se sont ainsi rassemblées, photogéniques pour la presse, nourrissant des impressions d'abondance et de ferveur populaire pour chacune des formations politiques en lice pour les législatives de mercredi.

Les militants tentent de minimiser ou de nier cette pratique, pour laisser croire à l'adhésion spontanée de foules enthousiastes, mais difficile de rater les bus parqués en épis par dizaines devant les stades.

Longs trajets pour sillonner le pays, camaraderie et distribution de petits cadeaux sont devenus une habitude pour les militants comme pour nombre de quidams apolitiques partants pour l'aventure d'un jour.

Le dernier week-end de campagne n'a pas fait exception.

"On mobilise via Whatsapp", explique à l'AFP Myekeleni Mabaso, 37 ans, volontaire pour le Congrès national africain (ANC) au pouvoir depuis trente ans, devant un stade de 90.000 personnes qui attend le président Cyril Ramaphosa.

Arrivée en bus au meeting de l'ANC dans un stade de Johannesburg, le 25 mai 2024 AFP

Ceux qui répondent à l'appel se font cueillir "devant chez eux" par un taxi collectif, ces mini-vans que l'on voit partout en Afrique du Sud, et déposés pour monter dans un grand bus.

A bord, ils reçoivent de l'eau et à manger, parfois de la bière, et un T-shirt gratuit à enfiler aussi sec, a constaté l'AFP tout au long de la campagne.

"Un petit pain et un jus"

Les opérations de "bussing", l'art de déplacer les gens en bus au profit de partis politiques, sont tout aussi cruciales pour les rivaux de l'ANC.

La semaine dernière, l'ex-président Jacob Zuma, qui mène campagne au nom d'un petit parti populiste récemment créé, le MK, avait réussi à rassembler 30.000 personnes dans un stade d'une capacité de 36.000 à Soweto.

Une réussite saluée comme un mini-triomphe sur les réseaux sociaux, le MK insistant n'avoir transporté personne.

Arrivée au meeting de l'ANC dans un stade de Johannesburg, le 25 mai 2024 AFP

Dans le stade cependant, beaucoup de supporteurs reconnaissaient volontiers être venus en bus de la région zouloue, dont est originaire M. Zuma et où se concentre la majorité de ses soutiens.

Le leader charismatique de 82 ans ne s'est d'ailleurs exprimé qu'en zoulou, une langue largement parlée à Soweto mais pas par tout le monde.

Dans la province du Kwazulu-Natal, cruciale car l'une des plus peuplées du pays, L'ANC avait, en février, offert un petit déjeuner à Sean Mthembu, 30 ans.

"Un petit pain, une pomme et un jus de fruit". Mais "je serais venu de toute façon", avait-il expliqué, avouant espérer quand même un peu de rab à la fin d'une "longue journée".

D'autres avaient profité de la journée à Durban pour faire un tour sur la plage, en T-shirts de l'ANC, selon des images ayant largement circulé sur les réseaux sociaux.

"Là pour m'amuser"

Brian Zama, 40, chômeur et père de trois enfants, était monté à bord d'un bus organisé mais n'était pas sûr de voter pour l'ANC, estimant que leurs discours "sonnent creux".

Un partisan de l'EFF arrivant à Durban le 10 février 2024 AFP

Le "spectacle est formidable", dit-il, en allusion à un défilé de motards et aux chanteurs célèbres sur scène, "mais tout ça ne va pas nous aider beaucoup quand on rentrera à la maison".

Même son de cloche lors d'un des premiers meetings de l'ANC à Soweto. "Une dame m'a dit qu'il fallait remplir les bus", a raconté à l'AFP Khayakazi, chômeuse de 28 ans. Mais "jamais de la vie, je ne voterai pour eux", "je suis juste là pour m'amuser", profiter des DJ et danser avec les copains.

D'autres professent davantage de passion. Comme en février, à Durban encore, où des militants des Combattants pour la liberté économique (EFF, gauche radicale), s'étaient levés à quatre heures du matin pour écouter leur champion Julius Malema dévoiler son programme.

"On n'a pas dormi mais on ferait tout pour l'entendre", clame Manqoba Mdletshe, après un trajet de quelque 170 km en bus. Avant d'ajouter: "l'EFF s'occupe bien de nous (...) et on me dit qu'il y aura aussi à manger et à boire" dans le stade.

burs-dc/ger/sba