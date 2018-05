Afrique du Sud: un imam tuÃ© et deux blessÃ©s lors d'une attaque dans une mosquÃ©e

Un imam a été tué et deux personnes gravement blessées jeudi lors d'une attaque au couteau dans une mosquée de la banlieue de Durban, dans le nord-est de l'Afrique du Sud, une agression dont le motif restait dans l'immédiat inconnu.

Après la prière de la mi-journée jeudi, trois hommes, présentés par les médias locaux comme des Egyptiens, sont entrés dans une mosquée de la ville de Verulam et s'en sont pris à un imam, un fidèle et un concierge, selon les services d'urgence IPSS.

Ils ont "ligoté l'imam, l'ont jeté à terre et lui ont entaillé la gorge", a expliqué à l'AFP un porte-parole de IPSS, Paul Herbst. Le religieux a rapidement succombé à ses blessures.

Les deux autres victimes ont aussi été poignardées, l'une à l'abdomen et l'autre à l'aine, selon la même source. Elles se trouvaient jeudi soir dans un état grave.

Avant de s'enfuir en voiture, les assaillants, qui disposaient selon les témoignages d'armes à feu, ont lancé un cocktail Molotov dans la mosquée qui a partiellement pris feu.

"Les pompiers sont arrivés sur les lieux et ont rapidement circonscrit l'incendie", selon M. Herbst.

Le président du Réseau musulman sud-africain, Faizel Suliman, s'est refusé à spéculer sur les causes de l'attaque.

"On ne sait pas si la motivation est criminelle, s'il s'agit d'une histoire d'amour qui a mal tourné ou si c'est pour une raison religieuse", a-t-il ajouté. "C'est la première fois qu'une chose de la sorte se produit en Afrique du Sud", a-t-il assuré.

La police s'est aussi voulue prudente sur les motifs de l'agression.

"La raison de l'attaque n'est pas encore connue", a déclaré à l'AFP une porte-parole de la police, Nqobile Gwala précisant qu'une enquête avait été ouverte.

- Tolérance religieuse -

"Il y a déjà eu des vols dans des mosquées, mais pas d'incident de ce genre où, semble-t-il, rien n'a été volé", a affirmé sur place Prem Balram, le porte-parole d'une société de sécurité privée, Reaction Unit South Africa, intervenue sur les lieux.

Le président de la commission parlementaire chargée de la police, François Beukman, s'est dit "choqué" par cette attaque "totalement injustifiée" contre des "innocents".

"Une mosquée est une institution religieuse et la Constitution sud-africaine garantit et protège le droit de pratiquer les religions", a-t-il rappelé. "Nous voulons que nos communautés vivent en harmonie, en pratiquant leur religion sans peur."

L'Afrique du Sud, qui compte 1,5% de musulmans parmi ses 53 millions d'habitants, peut se prévaloir d'une histoire de grande tolérance en matière de religion.

Le pays a jusqu'à présent été épargné par les attentats jihadistes, contrairement à d'autres pays africains.

L'attaque de Verulam est "troublante", a estimé Hasanain Abdullah, porte-parole du Réseau islamique dans la province sud-africaine du KwaZulu-Natal où s'est produit le drame, à quelques jours du début du Ramadan.

"Il n'y a pas de tensions religieuses ou ethniques dans la région", a-t-il assuré. "S'il s'agissait d'une bataille entre deux groupes ethniques, il y aurait un contexte historique quelconque, mais là, il s'agit d'un incident isolé", a-t-il estimé.

Le Conseil juif sud-africain a immédiatement "condamné dans les termes les plus forts l'attaque".

"Les lieux de culte doivent toujours être un espace sûr et leur caractère sacré doit être respecté", a-t-il réagi, adressant ses "pensées et prières aux victimes de cette attaque horrible et à la communauté sud-africaine musulmane".