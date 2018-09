Afrique du sud : une course automobile "verte"

Ce n'est pas facile, par exemple j'ai eu du mal à faire en sorte que mon volant reste droit, mais avec du temps et de la patience, j'ai appris et j'ai réussi !



Bongani Malebele, étudiant à l'Université de Tshwane

Le plus grand défi était d'apprendre vite, parce que je viens de terminer mon module qui est essentiellement théorique, alors j'ai juste dû entrer à la hâte dans l'aspect pratique, utiliser la perceuse, utiliser une scie à main. C'était très difficile au début.



Daisy Nesinande, étudiant à l'Université de Tshwane

Cet événement en Afrique du Sud est considéré comme l'un des plus difficiles au monde car ça se passe sur l'autoroute. On traverse différentes zones climatiques, nous allons vivre une variété de conditions différentes.



Chris Selwood, président de la fédération Solarcar

C'st une course avec de drôles de véhicules que les participants, des étudiants, ont conçu eux-mêmes. Des voitures qui fonctionnent à l'énergie solaire.Le "South African Solar Challenge", une course verte, a démarré ce week-end en Afrique Sud. L'Afrique du Sud qui compte cette année cinq équipes, sur les neuf venues des Universités de Suisse, de Chine, des Pays-Bas et du Japon.Le défi c'est de traverser le pays, de Pretoria à Cape Town. Huit jours et des milliers de kilomètres.L'évènement célèbre cette année son dixième anniversaire. La course veut mettre en avant les pays qui oeuvrent pour développer chez eux les technologies vertes.L'arrivée est prévue ce dimanche à Stellenbosch dans la province du Cap-Occidental. Toutes les équipes échangeront avec le public pour sensibiliser aux progrès de l'énergie solaire.