Afrique : la démocratie recule-t-elle sur le continent ?

Un net recul de la démocratie

Qu’en est-il en Afrique ?

Des critères clés pour définir un État démocratique

Élections libres

Légitimité du gouvernement

Liberté d’expression

Recours à la force

Respect des droits fondamentaux

Accroissement des violences politiques et du terrorisme

"Le monde devient plus autoritaire" c'est le dur constat du rapport de l'IDEA. Les experts de ce laboratoire d’idées? L'institut créé en 1995 et qui rassemble 31 pays, estime que le nombre de pays dont le régime devient autoritaire est trois fois supérieur au nombre de pays qui tendent vers la démocratie.Les démocraties reculent. Les régimes hybrides ( régimes qui combinent pratiques autoritaires du pouvoir et élections démocratiques) et les régimes autoritaires progressent. Cette tendance politique touche "70% de la population mondiale". Kevin Casas-Zamora, dirigeant d’IDEA joint par l'AFP ne cache pas son pessimisme, "cela en dit long sur le fait qu'il se passe quelque chose de grave sur la qualité démocratique".Pour 2021, le pointage provisoire de l'IDEA recense 98 démocraties - un nombre au plus bas depuis plusieurs années - 20 régimes "hybrides" dont la, leou encore laet 47 régimes autoritaires, parmi lesquels la, l', l'ou encore l'Les experts constatent une forte prédominance de régimes "autoritaires" avec l’exception de laconsidéré comme une démocratie "intermédiaire". Ils constatent dans leur rapport sur l'Afrique et le Moyent Orient que le nombre de démocraties est passé de 22 à 18 entre 2015 et 2020.En particulier, leet laont perdu leur statut de démocratie. Et lebascule de régime hybride à régime autoritaire.La, désormais classée pays démocratique, est le seul pays à avoir changé positivement de catégorie cette année.Les experts de l’IDEA s’appuient sur un certain nombre de critères pour évaluer l’état démocratique d’un pays, notamment la tenue régulière de scrutins électoraux.Ils constatent qu’au cours de l’année 2020 des élections nationales et régionales ont pu se tenir régulièrement et restent le mode normal de transfert de pouvoir dans de nombreux pays.Ainsi en mars 2021 l’et laont reporté leurs scrutins.En mai ce fut au tour dude la, du, de la, de l’et duEn août ce fut au tour de l’, en septembre du, en octobre du, en novembre duet de la, en décembre duEn février 2021 c’est laqui a suspendu son processus électoral.Si lea tenu des élections en mai 2020, un coup d'État en août a modifié la situation et la junte militaire a instauré un gouvernement de transition en septembre 2020. La CEDEAO et la communauté internationale font pression sur le gouvernement pour que des élections générales aient lieu en février 2022. Le Premier ministre Choguel Maïga a parlé d'un report de ces élections générales.Seuls quatre pays recueillent des scores honorables dans la catégorie représentativité du gouvernement : le, le, leet l’Entre 2015 et 2020, 13 pays africains ont modifié ou éliminé des articles de leur constitution afin d’étendre la durée des mandats présidentiels.Des transitions obtenues par des coups d’État militaires ont eu lieu en, en, auet auen 2020 et auet auen 2021.Dans un effort de contenir la désinformation au sujet de la pandémie, nombres de gouvernements ont réduit fortement la liberté d’expression souligne le rapport des experts.29 pays ont adopté des lois qui ont restreint la liberté d’expression sur internet.Entre 2020 et 2021 l’accès à internet a été supprimé dans le cadre d’élections au, en, en, auetL’détient le record des fermetures d’internet sur le continent. Lea interdit Twitter en 2021. Laa fermé tous les réseaux sociaux pendant l'élection présidentielle d'août 2020.Onze gouvernement, l’, l’, le, le, la, la, le, la, l’, leet laont eu recours à l’armée pour faire respecter les mesures sanitaires. Les experts ont répertorié "un recours excessif à la force" dans 21 pays.Depuis 1994, le continent sur ces trois décennies a connu un formidable développement démocratique, soulignent les experts de l’IDEA. Les libertés des citoyens comme comme la liberté d’expression ou la celle d’association et de réunion, ont connu des avancées. Cependant, depuis quelques années ils remarquent un recul de ces libertés notamment au, au, en, enet enD’autres facteurs entrent en compte pour quantifier l’état de la démocratie dans un pays, notamment l’insécurité. Sur ce point certaines régions sont plus éprouvées que d'autres.Les régions sahéliennes, d’Afrique de l’Est et d’Afrique du Nord ont été les plus touchées par les activités djihadistes. En Afrique centrale, les conflits auet dans les régions orientales de laont provoqué de vastes mouvements migratoires.Mais pour conclure, ils soulignent la part importante que prennent les organisations de jeunes et de la société civile dans le développement démocratique notamment dans les mobilisations en, en, au, au, enet au