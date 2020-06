Afrique : les données Covid-19 en pointe sur les plateformes web

En tapant "Coronavirus Afrique" sur Google , le moteur de recherche américain affiche un encadré pour le monde entier, avec les cas confirmés de Covid-19, les décès et les guérisons. La source de ces chiffres est Wikipedia. Il est possible de se rendre ensuite sur une carte du monde — toujours gérée par Google — et de taper les noms de pays ou de passer le curseur sur ces derniers pour connaître les trois variables concernant l'épidémie de coronavirus. Mais rien de plus. Le site de l'institut Hopkins — très utilisé en Europe et aux Etats-Unis — est plus complet, mais il ne donne de détails par régions que pour certains pays comme les Etats-Unis, mais aucun pour l'Afrique.

Des données épidémiologiques africaines sur le Covid-19 — très précises — existent malgré tout, et si les grandes plateformes web ne les mettent pas en forme, des initiatives locales pallient ce manque. Covid-19 Africa développé par un géographe franco-sénégalais, Cédric Moro ou les cartes Umap de l'informaticien béninois Frédéric Ademola Abiodoun, en font partie.

Les gouvernements sont intéressés de connaître les cas par régions, des pays limitrophes, pour savoir quelles sont celles qui transmettent le plus la maladie et prépositionner par exemple des centres de dépistage aux frontières. Cédric Moro, développeur du site de suivi de l'épidémie en Afrique Covid-19 AFrica

Ces deux plateformes sont certainement les plus complètes, puisqu'elle traitent le détail régional de l'épidémie — d'un pays entier pour l'une, et du continent pour l'autre. Ces plateformes utilisent le système de cartographie en ligne Open Street Map et des données ouvertes (open data) mises en ligne par les gouvernements.

Open Street Map (OSM) et Open Data OpenStreetMap (OSM) est un projet de service collaboratif de cartographie en ligne qui vise à constituer une base de données géographiques libre du monde (permettant par exemple de créer des cartes sous licence libre), en utilisant le système GPS et d'autres données libres.



Par l'utilisation de moyens informatiques reposant sur Internet qui permettent l'intervention et la collaboration de tout utilisateur bénévole, OpenStreetMap relève de la géomatique 2.0, de l'information géographique bénévole et de la néogéographie, dont les outils composent le GeoWeb.



Open Data : Les données ouvertes ou Open data sont des données numériques dont l'accès et l'usage sont laissés libres aux usagers. Elles peuvent être d'origine publique ou privée, produites notamment par une collectivité, un service public, un collectif citoyen ou une entreprise. Elles sont diffusées de manière structurée selon une méthode et une licence ouverte garantissant leur libre accès et leur réutilisation par tous, sans restriction technique, juridique ou financière.

Africa Covid-19 : carte interactive et graphiques

Chargement du lecteur...

Maintenant, pratiquement tous les pays d'Afrique donnent leurs données par régions. Cédric Moro, développeur du site de suivi de l'épidémie en Afrique Covid-19 AFrica

Le site Covid-19 Africa affiche les données de l'épidémie de Covid-19 pour tout le continent africain. La plateforme permet d'afficher les informations sur l'état de l'épidémie n'importe où en Afrique et dans la plupart des cas, d'avoir le détail des contaminations, décès, guérisons par régions, voire au sein de discricts d'une ville. Ici l'exemple de la région de Dakar au Sénégal :Cédric Moro, géographe de formation et développeur d'applications en ligne, vit à Dakar. Il est l'initiateur et le développeur du site Covid-19 Africa, qu'il met à jour quotidiennement depuis le début de l'épidémie.Interrogé par TV5MONDE sur les raisons de sa création et l'intérêt que peut susciter cette base de connaissance spatiale, Cédric Moro explique "que c'est pour suivre en temps réel l'évolution de l'épidémie sur le continent africain", et pour "permettre aux pays de prendre des mesures en fonction de cette évolution" :

Les pays africains ont rapidement mis en place des mesures pour contenir l'épidémie et mis à disposition des données sur le Net, des données que Cédric Moro récupère pour mettre à jour sa carte interactive, de façon automatisée avec le Sénégal et manuelle pour les autres pays :

Chargement du lecteur...

Bénin : la cartographie en ligne au service de la population

Le cartographe Frédéric Adémola Abiodoun mantient lui aussi une carte Open Street Map de l'épidémie, pour le Bénin. Celle-ci contient à la fois les données de l'épidémie par régions, mais aussi les hôpitaux, les pharmacies et les centres de dépistage du pays.



Notre rôle, en tant que cartographes, c'est de donner les informations pour aider la population. C'est pour cela que nous avons cartograhié les centres de santé, les pharmacies, les dépôts pharmaceutiques et les cliniques.Frédéric Adémola Abiodoun, cartographe et contributeur Open Street Map

Chargement du lecteur...

Ce travail est pour lui "un moyen d'aider la population mais aussi les agents sanitaires". Interrogé par TV5MONDE, Frédéric Adémola précise les enjeux de son travail et de sa cartographie interactive, qui permet une meilleure gestion de la crise du Covid au Bénin :La crise sanitaire engendrée par l'épidémie de Covid-19 semble démontrer une chose importante : les pays d'Afrique sont en pointe sur la mise à disposition des données. Une information cruciale pour connaître l'évolution de cette épidémie, qui par le travail acharné de bénévoles, devient — pour l'Afrique — visuelle, géographique et parfaitement compréhensible en deux clics sur le Web…