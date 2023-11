Afrique : première journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026

Les éliminatoires en Afrique (CAF) pour la Coupe du monde 2026 pour la Coupe du monde 2026 ont lieu entre du 15 novembre 2023 au 18 novembre 2025. 54 équipes vont se disputer les neuf ou dix places pour le premier mondial à 48 équipes. Durant cette première journée des éliminatoires de la Coupe du monde, l'Algérie, l’Égypte et le Gabon ont remporté leur match.

L’Algérie tentait ce jeudi 15 novembre dernier de se remettre de son élimination par le Cameroun d’une place en phase finale au Qatar.

Les Fennecs démarraient à domicile un long parcours vers le Mondial 2026 face à une faible équipe de Somalie. Cette fois, les Algériens ont bien l’intention de figurer parmi les 9 équipes africaines (maximum 10) présente à la Coupe du monde. L'Algérie s'est imposé 3 à 1 grâce à un Islam Slimani très actif lors de match et auteur d'un but. Deux joueurs de Nice, Atal et Gouiri, qui ont choisi la sélection algérienne au détriment de l'équipe de France, faisaient partis du onze titulaire.

Au Caire, Mohamed Salah et ses coéquipiers ont écrasé l'équipe de Djibouti 6 à 0. L'attaquant de Liverpool a été l'auteur d'un quintuplé. L'attaquant a marqué 55 buts pour la sélection en 94 rencontres.

Dans les autres matchs du jour, le Nigeria a été tenu en échec par le Lesotho (1-1). le Soudan et le Togo se sont aussi quittés sur un match nul (1-1).

Le Mozambique lui s'est défait du Botswana (3-2) et la Gambie s’est inclinée face au Burundi (3-2).