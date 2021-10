Afrique : quelles sont les affaires de Bolloré sur le continent ?

Que ce soit dans le secteur ferroviaire ou portuaire, Bolloré Africa Logistics est une entité qui compte en Afrique :

Plus de 20 000 collaborateurs.

Un chiffre d'affaire de 2,1 milliards d'euros enregistré en 2020.

Près de 250 agences réparties dans 46 pays. Une filiale qui serait valorisée entre 2 et 3 milliards d’euros.

Le groupe est présent dans 42 ports. Il gère les terminaux à conteneurs, de Douala (Cameroun) à Pointe-Noire (RDC), en passant par Cotonou (Bénin), Tema (Ghana) et Abidjan (Côte d’Ivoire).

Il opère également dans 16 terminaux à conteneurs sur le continent, via des PPP (partenariats public-privé).

Le Groupe dispose d’un réseau de 85 agences maritimes : dont 74 agences africaines, réparties dans 32 pays.

TV5Monde

Le groupe opère dans trois concessions ferroviaires en Afrique : Sitarail (Côte d'Ivoire, Burkina Faso) qui relie Abidjan à Ouagadougou, Camrail (Cameroun) et Benirail (Bénin). Vincent Bolloré a profité de la vague des privatisations imposées en Afrique par les programmes d’ajustement structurel de la Banque mondiale et du FMI dans les années 1990 pour rafler la mise.Du stockage au transport de marchandises, Bolloré Africa Logistics est important en Afrique de l’Ouest notamment.

Dans le secteur agricole, Bolloré détient :

38,8% de la holding luxembourgeoise Socfin, qui gère environ 187 000 hectares de plantations.

La gestion se fait principalement dans les palmiers à huile et d'hévéas, en Afrique et en Asie.

Si Vincent Bolloré se retire de ce qu'on appelle le "hard power" avec les activités citées ci-dessus, il reste extrêmement présent sur le continent, à travers le groupe Vivendi et ses filiales, Canal+ et Havas. Ces dernières permettent à l'homme d'affaires de déployer son réseau, notamment via les télécommunications et internet.