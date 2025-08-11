AfroBasket 2025 : enceinte emblématique d'Afrique, favoris, joueurs à suivre... Ce qu'il faut savoir sur la compétition en Angola

C'est le rendez-vous de la planète basket sur le continent. La 31ème édition du championnat d'Afrique des nations de Basketball se déroulera du 12 au 24 août en Angola. C'est la quatrième fois que le pays lusophone accueille la compétition. Lors des trois derniers éditions dans le pays les Angolais l'avaient emporté.

Le pivot Camerounais Yves Missi , ici avec les Pelicans de la Nouvelle-Orléans contre les Lakers de Los Angeles, le 4 avril dernier, sera une des attractions de l'AfroBasket.

Après le tournoi féminin en Côte d'Ivoire, place à la compétition masculine en Angola. L'enjeu est important pour le pays.

Où se dérouleront les matchs ?

Les 16 meilleures équipes du continent se retrouveront dans les deux villes principales du pays, Luanda, la capitale angolaise, et Namibe. Les matchs à Luanda se dérouleront dans l'emblématique Kilamba Arena, l'une des plus belles enceintes du continent.

L'organisation de l'Afrobasket dans le pays intervient dans un contexte particulier. L'Angola est un des principaux producteurs de pétrole du continent. Mais échaudé par l'exposition de son économie aux variations des cours du brut, le gouvernement tente de faire revenir les touristes étrangers via des facilités d'obtention de visa et des campagnes de promotion des plus beaux sites du pays. L'organisation d'évènements sportifs fait partie de cette stratégie.

Qui sont les favoris ?

Rarement, l'Afrobasket n'a été aussi ouvert. L'Angola espère remporter un quatrième titre. Les "Antilopes noires », "Palancas Negras", sont classées troisième équipe du continent selon le classement de la FIBA. Yanick Moreira, le pivot de 2 mètres 15, qui évolue au Virtus Bologne, une des meilleures équipes italiennes, est l'atout numéro un de la sélection.

La Tunisie est double championne du titre. Elle a remporté les éditions 2017 et 2021. Les Aigles de Carthage tenteront de réaliser un triplé, ce qui serait un inédit dans cette compétition. La majorité des joueurs jouent dans le championnat national. Le joueur le plus capé est Makrem Ben Romdhane, 36 ans, ailier fort du Benfica Lisbonne. Il est surnommé "le gladiateur". L'entraîneur français Mehdy Mary compte d'abord sur la force collective de son équipe.

Autre équipe favorite, la Côte d'Ivoire. Les Éléphants ont été finalistes en 2021. La sélection ivoirienne reste sur six victoires en six matchs lors des qualifications. Le sélectionneur espagnol Miguel Hoyo Ramos. Stéphane Konaté, légende ivoirienne du basket-ball qui a mené le Jeunesse Club d'Abidjan aux titres de champion national et de vainqueur de la coupe la saison dernière, occupe le poste d'entraîneur adjoint. Le staff technique pourra compter sur Matt Costello, joueur américain naturalisé et révélation du dernier championnat en 2021.

Le gardien ivoirien Solo Diabaté (10) tire au-dessus du gardien brésilien Gui Carvalho (11) lors du match du groupe G de la Coupe du monde de basket-ball entre le Brésil et la Côte d'Ivoire au stade Indonesia Arena de Jakarta, en Indonésie, le mercredi 30 août 2023. (AP Photo/Tatan Syuflana)

Autre pays francophone et valeur sûre du basketball africain, le Sénégal espère aller loin dans cette compétition. Les Lions de la Téranga tout comme les Ivoiriens ont fini invaincus lors des qualifications.

Les D'Tigers du Nigeria espèrent imiter les D'Tigress, vainqueurs de l'Afrobasket féminin. Le Nigeria peut compter sur la star NBA des Houston Rockets, l'aillier et arrière de 26 ans, Josh Okogie. L'équipe vise son premier titre depuis 2015.

Le Soudan du Sud est la première équipe africaine au classement de la FIBA. Elle a brillé lors des derniers jeux olympiques de Paris en se classant 9ème du tournoi. L'équipe a connu cependant deux défaites surprenantes en qualifications face à la RD Congo et le Mali.

Nuni Omot, de l'équipe du Soudan du Sud, après un dunk contre les Etats-Unis, le 31 juillet 2024 durant les Jeux Olympiques. (AP Photo/Mark J. Terrill)

Le Mali, justement, fait partie des outsiders. L'équipe reste toutefois dépendante de la présence d'Oumar Ballo, pivot de 23 ans, 2,13 mètres, qui joue aux Etats-Unis en basketball universitaire aux Indiana Hoosiers.

Qui sont les joueurs à suivre ?

Les joueurs ayant évolué en NBA ou en Euroleague seront nombreux lors de cette compétition.

Edy Tavares joue pour le Cap Vert. Ce géant de 2 mètres 21, de 33 ans, est le pivot du Real Madrid. Il a joué en NBA pour les Cavaliers de Cleveland et les Hawks d'Atlanta. Alpha Diallo, 28 ans, né à New York, joue pour la Guinée. L'ailier fort évolue à un niveau intéressant en Euroleague avec l'AS Monaco.

Yves Missi, 21 ansi, étoile montante de la NBA, s'apprête à faire ses débuts avec le Cameroun à l'AfroBasket. Il joue pour les Pelicans de la Nouvelle-Orléans au poste de pivot.

Né en Belgique Yves Missi a publié une vidéo sur Youtube sur son choix de jouer pour le Cameroun. "Jouer pour le Cameroun est vraiment important pour moi. C'est une nouvelle occasion de représenter mon pays et d'inspirer les jeunes, en leur montrant que tout est possible, quelle que soit leur origine", explique le joueur.

Le programme des matchs

Les 16 équipes ont été réparties en quatre groupes suite au tirage au sort du 9 mai à Luanda :

Groupe A (Namibe) :

Côte d’Ivoire

Cap-Vert

République démocratique du Congo

Rwanda

Groupe B (Luanda) :

Tunisie (double tenante du titre)

Nigeria

Cameroun

Madagascar

Groupe C (Namibe) :

Angola (pays hôte)

Soudan du Sud

Guinée

Libye

Groupe D (Luanda) :