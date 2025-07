Ahoua Don Mello se porte candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire

Vice-président du parti et chargé de la promotion du panafricanisme en son sein, Ahoua Don Mello va tenter de poursuivre l'œuvre de son mentor Laurent Gbagbo, inéligible, lors de la prochaine élection présidentielle en octobre. Une situation qui pesait sur les cadres du parti.

C’est à Jeune Afrique qu’il l’a annoncé : “Je déposerai ma candidature. Mais j’espère qu’un dernier sursaut, un dialogue, aura lieu “.

C’est à la suite de l’envoi d’une lettre à Laurent Gbagbo fin juin dernier que cette décision a été prise. Après une longue réflexion, Ahoua Don Mello proposait dans cette lettre, fuitée dans la presse le 11 juillet dernier la possibilité que plusieurs cadres du parti soient autorisés à présenter leur candidature, au cas où Laurent Gbagbo n’arrive pas à obtenir sa réinscription sur les listes électorales.

"Nécessité absolue"

Pour le Vice-président du PPA-CI, il ‘agit d’une “nécessité absolue pour l’avenir du parti”, a-t-il déclaré. Pour Ahoua Don Mello, cette décision permettrait d’éviter à l’opposition de se retrouver sans candidat et éviter la “politique de la chaise vide”.

Mais ce n’est pas tout, Ahoua Don Mello a une autre ambition, à plus grande portée. Il veut rassembler les forces de gauche ivoirennes. Dans cet entretien, il affirme avoir multiplié les rencontres avec des figures politiques majeures comme Pascal Affi N’Guessan, Simone Gbabo ou Mamadou Koulibaly, le représentant régional des BRICS, pour créer une union plus forte. ”À un moment donné, on se demandera comment faire pour cumuler nos forces, et on se rangera derrière le meilleur profil”, s’est-il justifié.

Mais sa candidature et ses dernières prises de position n’ont pas plu à tout le monde au sein du parti. Parfois vue comme une manière de forcer Gbagbo à se retirer complètement, l’attitude de Don Mello a poussé l’ancien chef de l’Etat à démettre de leurs fonctions au PPA-CI deux de ses proches, le 23 juillet. En réponse, le nouveau candidat avait déclaré : “On ne peut pas faire ce qu’on reproche aux autres”.

Avant l'annonce de sa candidature, le media ivoirien Abidjan.net avait lancé un sondage "Ahoua Don Mello peut-il être le plan B de Laurent Gbagbo au PPA-CI ?"

62,15% des votes estimaient que ce dernier pouvait être une bonne alternative.