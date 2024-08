Aide au Soudan: priorité à la réouverture de trois routes, indique l'envoyé américain

Les discussions sur le Soudan qui se déroulent en Suisse sur l'élargissement de l'accès humanitaire visent en priorité à rouvrir trois routes, a indiqué lundi l'envoyé spécial américain, Tom Perriello.

"Notre première priorité a été d'examiner comment ouvrir trois routes qui, dans leur ensemble, permettraient à vingt millions de personnes, qui sont actuellement totalement ou en grande partie privées de nourriture et de médicaments, de recevoir cette aide", a-t-il indiqué lors d'un point de presse en ligne.

"Nous avons donc donné la priorité à la route de Dabba, à la jonction de Sinnar et au point de passage d'Adre", a-t-il ajouté.

La guerre au Soudan oppose depuis avril 2023 l'armée, menée par le général Abdel Fattah al-Burhan, aux paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) de son ex-adjoint, le général Mohammed Hamdane Daglo.

Ce conflit a plongé le pays au bord de la famine et les organisations humanitaires dénoncent depuis des mois l'insécurité qui les empêche d'acheminer l'aide humanitaire.

M. Perriello a affirmé que le passage d'Adre était "sur le point d'ouvrir, avec plus de cent camions prêts à partir dès demain".

"Cela signifie que nous pourrions voir de la nourriture et des médicaments parvenir à des zones telles que le camp de Zamzam, où plus de 400.000 personnes sont confrontées à la faim et à la famine. C'est pour cela que nous sommes ici. Nous sommes ici pour obtenir des résultats et nous négocions activement chaque jour avec les FSR et l'armée", a-t-il ajouté.

Les Etats-Unis ont lancé le 14 août en Suisse, dans un lieu tenu secret, ces discussions en présence des FSR mais sans l'armée soudanaise, qui conteste le format des pourparlers.

Les négociateurs sont toutefois en contact régulier avec l'armée par téléphone, a expliqué M. Perriello. "Il s'agit d'une nouvelle forme de négociations qui s'est avérée très fructueuse, et nous allons continuer, au moins cette semaine", a-t-il dit.

"Nous avons demandé à deux reprises aux chefs de délégation s'ils souhaitaient mettre fin à la mission plus tôt que prévu, et ils ont été extrêmement clairs sur ce point, car ils pensent que nous produisons de vrais résultats ensemble", a-t-il assuré, tout en soulignant que la venue de l'armée faciliterait les négociations.

"Les négociations ont beaucoup progressé, mais nous sommes loin d'être satisfaits. Nous n'en sommes qu'au début de ce que nous espérons accomplir ici"

"Il est évident que nous aimerions travailler sur la cessation des hostilités. C'est beaucoup plus difficile" si toutes les parties ne sont pas présentes en Suisse, a-t-il ajouté.

Ces discussions sont co-parrainées par l'Arabie saoudite et la Suisse. Elles incluent l'Union africaine (UA), l'Egypte, les Emirats arabes unis et l'ONU en tant qu'observateurs.