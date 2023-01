Algérie 2022 : la sélection nationale du Maroc se retire du CHAN à 24h du coup d'envoi

La fédération marocaine de football vient de publier un communiqué. Le Maroc ne participera pas à la CHAN. La Fédération mettant en avant un problème de vol pour déplacer la sélection nationale marocaine.



"La Sélection Marocaine de Football n’est pas en mesure de faire le déplacement à Constantine (Algérie) pour y disputer la 7ème édition du Championnat d’Afrique des Nations de Football qui sera organisée en Algérie​ du 13 janvier au 4 février 2023​ (CHAN 2022) et défendre son titre dans la mesure où l’autorisation définitive de son vol Royal Air Maroc (RAM), transporteur officiel des Sélections Marocaines de Football, de Rabat vers Constantine n’a pas été confirmée", peut-t-on lire dans le communiqué



Les Lions de l'Atlas ont refusé de prendre un vol de Royal Air Maroc en passant par la Tunisie pour rejoindre par la suite l'Algérie. Cette question logistique explique selon la Fédération le refus de venir disputer ce CHAN 2023.



بلاغ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم pic.twitter.com/FBGCkWXKK1 — FRMF (@FRMFOFFICIEL) January 12, 2023



Le Maroc et l'Algérie ont fermé leur frontière depuis 1994. Aujourd'hui aucun vol direct ne s’effectue entre les deux pays. Pour le CHAN, afin de contourner le problème le pouvoir algérien avait proposé au Maroc un vol Rabat-Tunis-Constantine. C'est à Constantine que sont sont logées les équipes du groupe C dans lequel évolueront les Lions de l’Atlas.



Dès le 28 décembre la Fédération royale marocaine de football avait « demandé le déplacement de la sélection marocaine via un vol spécial de la Royal Air Maroc, transporteur officiel, depuis Rabat vers Constantine". "Dans le cas du non-respect de ce point, le comité directeur de la FRMF a décidé à l’unanimité de ne pas participer à cette édition", prévenait la Fédération marocaine.



Les relations entre les deux pays sont tres tendues. Les relations diplomatiques entre Rabat et Alger ont été rompues il y a plus d'un an à l'intitative de l'Algérie. Le gouvernement algérien soutient le Front Polisario et n'accepte pas le rapprochement entre Rabat et Tel Aviv. Maroc et Algérie se sont lancés dans une course à l'armement.



Comment va réagir la Confédération africaine de football à cette décision du Maroc ? Pour l'instant la CAF reste silencieuse.