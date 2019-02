Algérie : ces jeunes diplômés qui n'attendent plus rien des élections

L'Algérie doit élire un nouveau président en avril prochain. une centaine de candidatures a déjà été enregistré.

Dans le camp du président sortant Abdelaziz Bouteflika, on milite pour qu'il se représente à 5ème mandat. Mais chez les jeunes algériens, l'heure n'est plus aux pronostics mais plutôt à la fuite. Ils sont de plus en plus nombreux à vouloir migrer en Europe pour trouver du travail.