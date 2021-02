Algérie : des milliers de manifestants de retour dans les rues pour le deuxième anniversaire du Hirak

Lire aussi : Le Hirak en Algérie, deux ans de contestation populaire inédite

La capitale Alger est quadrillée

"Le peuple ira jusqu'au bout"

Des milliers de manifestants défilent ce lundi 22 février dans le centre d'Alger, et dans le reste du pays, pour le deuxième anniversaire du soulèvement populaire du Hirak. Il s'agit du cortège le plus important dans la capitale depuis la suspension des marches du Hirak le 13 mars 2020 à cause de la pandémie de Covid-19.La police, qui a essayé d'empêcher les protestataires d'avancer vers la Grande Poste, lieu de rassemblement emblématique du Hirak, a procédé à des interpellations, parfois musclées, selon des témoins.D'après des journalistes de l'AFP, des barrages de police ont été mis en place sur plusieurs axes routiers menant à la capitale. Un impressionnant dispositif policier a également été déployé en ville, des informations confirmées par le correspondant de TV5MONDE sur place, Kamel Zaït.Dans la ville un important dispositif est déployé "depuis trois jours", précise Kamel Zaït, "mais cela n’a pas arrêté les foules", précise-t-il, en témoignent ces vidéos tournées sur place.Parmi les slogans, les manifestants chantaient à l'adresse du pouvoir: "Nous ne sommes pas venus pour l'anniversaire (du Hirak), nous sommes venus pour que vous partiez".Plusieurs centaines de manifestants se sont également réunis dimanche 21 février à Paris."Stop la répression", "ni oubli, ni renoncement, la révolution vaincra", "système dégage, souveraineté du peuple sur toutes les institutions et les ressources", pouvait-on lire sur de larges banderoles blanches fixées entre les arbres de la place de la République.

Ce rassemblement devait initialement être une marche allant de République à Nation mais le parcours a été interdit par le préfet de police en raison de "risques sérieux de troubles à l'ordre public" et de la proximité avec le consulat d'Algérie.

"On est présents ici pour dire qu'on n'est pas près de s'arrêter, on continue le combat", explique Hakim Taibi, un militant membre d'un intercollectif d'associations mobilisé depuis deux ans en France. "On ne va pas abandonner maintenant, nous n'avons plus le choix, il ne s'agit pas de changer un régime, il s'agit de sauver un pays parce que ce régime-là va conduire le pays à la faillite".

Grâce présidentielle et remaniement

Déclenché le 22 février 2019, le Hirak, mouvement de protestation populaire inédit en Algérie, avait poussé Abdelaziz Bouteflika, au pouvoir depuis deux décennies, à la démission deux mois plus tard.Ce mouvement pacifique a dû suspendre en mars 2020 ses manifestations hebdomadaires en raison de l'épidémie de coronavirus. Mais il continue de réclamer le démantèlement du "système" en place depuis l'indépendance en 1962, synonyme à ses yeux d'autoritarisme et de corruption.Si le régime (le président Abdelmadjid Tebboune en tête) rend régulièrement hommage au "Hirak authentique béni", il considère que ses revendications sont désormais satisfaites, qualifiant aujourd'hui ses partisans de "magma contre-révolutionnaire".Dans de récents entretiens, le ministre de la Communication Ammar Belhimer a affirmé que l'Etat algérien avait "satisfait les revendications légitimes (du Hirak) dans des délais record" et mis en garde contre les appels à sortir dans la rue.Cet anniversaire survient quelques jours après une série de décisions du président Tebboune, qui s'efforce de reprendre l'initiative, après une longue hospitalisation en Allemagne, face à une triple crise politique, économique et sanitaire.

Jeudi 18 février, le président Tebboune a décrété une grâce présidentielle en faveur d'une soixantaine de détenus, un geste d'apaisement adressé aux hirakistes. Depuis, près de 40 prisonniers ont été libérés, dont l'opposant Rachid Nekkaz et le journaliste Khaled Drareni, correspondant de TV5MONDE, devenu un symbole du combat pour la liberté de la presse.



Khaled Drareni en liberté provisoire, et après ?

Khaled Drareni a été libéré vendredi 19 février, après près de onze mois de détention. Il avait été condamné en appel en septembre 2020 à deux ans de prison ferme pour "incitation à attroupement non armé" et "atteinte à l'unité nationale". Sa condamnation a suscité l'indignation en Algérie et à l'étranger.



Mais contrairement aux dizaines de détenus également libérés, Khaled Drareni n’a, lui, pas obtenu la grâce présidentielle, il est en fait en liberté provisoire. En effet, comme le rappelait l’un de ses avocats, Maître Mustapha Bouchachi,



Par ailleurs, Abdelmadjid Tebboune a procédé ce dimanche 21 février à un remaniement de son gouvernement, très attendu mais sans changement majeur.



