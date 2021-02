Algérie : émotion après le décès d'une étudiante dans une cité universitaire

"Le sort tragique qu'a connu notre camarade étudiante (...) illustre l'état lamentable des résidences universitaires en Algérie où les moyens les plus élémentaires sont inexistants", s'est indigné jeudi un étudiant, Tarik Braik, sur sa page Facebook.

Nacéra Bekkouche, étudiante en sociologie de 24 ans, est décédée samedi 6 février d'électrocution à la suite d'un "court-circuit dans sa chambre" à la cité universitaire d'Ouled Fayet, dans la banlieue ouest d'Alger, selon le ministère de l'Enseignement supérieur.

Plus tôt, la Protection civile avait attribué le décès de la jeune femme à l'explosion d'une bonbonne de gaz.

Si les étudiants ont recours à des résistances électriques, "c'est parce que les chauffages ne marchent plus depuis des années, et qu'au restaurant, la nourriture, en plus d'être mauvaise, est servie froide", s'emporte un autre internaute, Yani Aidali.

Depuis le week-end du 6 février, des manifestations ont eu lieu dans plusieurs résidences universitaires d'Algérie pour dénoncer la mort de la jeune femme et réclamer l'amélioration des conditions d'hébergement sur les campus, selon des vidéos postées sur les réseaux sociaux.



Réactions suite aux manifestations



"Etudiants, nous sommes victimes de l'irresponsabilité" des gestionnaires des universités, ont scandé mercredi soir plusieurs dizaines d'étudiantes lors d'une nouvelle protestation à la cité U d'Ouled Fayet.

Face à la colère estudiantine, les autorités ont limogé le directeur de la cité universitaire incriminée avant de mettre fin mercredi aux fonctions du directeur général de l'Office national des œuvres universitaires.

Le Premier ministre Abdelaziz Djerad a ordonné des mesures "urgentes de réhabilitation pour les cités universitaires qui connaissent un état de dégradation des immeubles et des équipements", lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement mercredi.

M. Djerad a également recommandé de "prendre les mesures nécessaires relatives à l'amélioration de la qualité des prestations liées à la restauration et au transport des étudiants", selon un communiqué de ses services.