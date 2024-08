Algérie : incendies sous contrôle en Kabylie, des habitants évacués

Des résidents, dont le nombre n'a pas été précisé, ont été évacués à l'approche de feux dans des localités de la wilaya (préfecture) de Tizi Ozou, a déclaré le directeur général des forêts, Djamel Touahria, cité par le site d'information Ennahar Online.

A partir de vendredi, de nombreux incendies ont éclaté dans le centre-est de la région de Tizi Ouzou mais la plupart des foyers ont pu être contrôlés grâce à d'importants moyens humains et matériels, terrestres et aériens, selon la Protection civile.

"La situation est maîtrisée même si des foyers d'incendies persistent dans des zones difficiles d'accès", a précisé Nassim Bernaoui, un responsable de la Protection civile, rencontré par nos confrères de l'AFP à Aït Frah, à environ 25 kilomètres de Tizi Ouzou.

Plus de 800 pompiers, 187 véhicules d'intervention et sept avions ont été mobilisés pour combattre les feux qui ont consumé des oliveraies et des plantations de figuiers et détruit des poulaillers, des ruches et quelques habitations, a constaté l'AFP.

Selon un premier bilan des services de conservation des forêts de Tizi Ouzou, des centaines d'hectares de végétation ont été détruits par ces incendies.

"Les flammes ont atteint Aït Frah samedi vers 21H00 (20H00 GMT). Les habitants se sont mis à débroussailler à la hâte pour empêcher le feu de gagner d'autres villages", a raconté à l'AFP Farid Farih, un riverain. Avec une dizaine d'autres habitants du village, ils ont épaulé les pompiers pendant plusieurs heures.

Panique



"Nous sommes venus ici pour prodiguer les premiers soins aux citoyens mais aussi pour les aider à traverser une épreuve qui a provoqué la panique dans la région", a indiqué Abdelmalek Mohamed, un volontaire du Croissant-rouge algérien.

A Bejaïa, les autorités ont ordonné l'évacuation d'une vingtaine de familles du village de Mezouara, situé près de la forêt d'Akfadou, où le feu a pris dimanche.

Selon des vidéos postées sur les réseaux sociaux, un avion bombardier d'eau a effectué plusieurs largages sur ce massif forestier.

Chaque été, le nord de l'Algérie est touché par des feux de forêt, un phénomène qui s'accentue d'année en année sous l'effet du changement climatique, à l'origine de sécheresses et des canicules fragilisant la végétation.

Fin juillet 2023, des incendies avaient ravagé le nord-est du pays, en particulier la région de Bejaïa, faisant au moins 34 morts et détruisant des milliers d'hectares de forêts et de cultures ainsi que des centaines d'habitations.

En août 2022, de gigantesques incendies dans la même région avaient causé la mort de 37 personnes autour d'El Tarf.

L'été 2021 avait été le plus meurtrier depuis des décennies: plus de 90 personnes avaient alors péri dans des feux de forêt ayant dévasté le nord du pays.