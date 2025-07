Algérie-Italie-Vatican : Gaz, hydrocarbures, Saint-Augustin... pourquoi le président Tebboune a rencontré Georgia Meloni et Léon XIV

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune était à Rome ce 23 et 24 juillets. Le chef d'État veut renforcer le rapprochement stratégique entre son pays et l’Italie. En plus de plusieurs accords bilatéraux signés, il a rencontré le pape Léon XIV. Un geste hautement symbolique, qui rappelle, selon l’éditorialiste de TV5MONDE, Slimane Zeghidour, un fait souvent méconnu : "L’Algérie était un haut lieu de la chrétienté".

La présidente du conseil italien, Giorgia Meloni, et le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, à Rome, le 23 juillet 2025.© Associated Press

C'est une relation ancienne et régulière. Cela fait cinq fois, depuis l'Indépendance de l'Algérie en 1962, que les plus hautes autorités politiques se rencontrent pour un sommet officiel. Et à chaque rencontre, les liens se resserrent un peu plus. Le président Abdelmadjid Tebboune est arrivée à Rome accompagné de pas moins de 123 chefs d’entreprise algériens. Une quarantaine d’accords bilatéraux, essentiellement ont été signés

Les relations économiques et industrielles entre l’Italie et l’Algérie n’ont jamais été aussi solides », a salué Giorgia Meloni, avant de qualifier l’Algérie « d’ami toujours présent ». « Rome est l’un de nos partenaires les plus fiables », lui a répondu, tout sourire, le président algérien.

Oggi, in occasione del Vertice intergovernativo Italia-Algeria, il Governo ha confermato la sua centralità nel Mediterraneo, a difesa dell'interesse nazionale e pronto per creare occasioni di sviluppo e benessere.



Grazie anche al lavoro di tutti gli attori in campo, e con le… pic.twitter.com/LXwxPEZySw — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) July 23, 2025

“Que ce soit côté algérien ou italien, aucun superlatif n’a été de trop pour souligner la chaleur des relations entre les deux pays”, décrit Slimane Zeghidour, éditorialiste à TV5MONDE. Ce rapprochement s’inscrit dans des relations bien anciennes : les liens entre Alger et Rome remontent à l'Indépendance.

Premier partenaire commercial en Afrique

Selon le gouvernement italien, ce sommet fait aussi partie du "Plan Mattei". Il s'agit d'un programme de coopération avec l’Afrique présenté par Giorgia Meloni dès son investiture, en octobre 2022. Du nom du fondateur d’ENI, l'entreprise d'hydrocarbures italienne, qui avait soutenu l’indépendance algérienne, ce plan vise à faire de l'Italie un partenaire privilégié du continent africain.

Dernier exemple en date : en juillet 2025, ENI a signé un contrat de plus d’un milliard d’euros avec la Sonatrach, la compagnie publique d'hydrocarbures algériennes, pour l’exploitation sur trente ans du champ gazier de Zemoul El-Kbar, près de la frontière tunisienne.

Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine en 2022, Rome cherche à réduire sa dépendance au gaz russe. Une opportunité saisie par l'Algérie, devenu premier fournisseur de gaz pour l'Italie, et son premier partenaire commercial sur le continent africain. En 2023, les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint près de 14 milliards d’euros.

(Re) Lire Algérie : avec son gaz et son pétrole, le régime est-il un des gagnants de la guerre en Ukraine ?

“L’Italie veut devenir un hub énergétique vers l’Europe. Et bientôt, ce sera aussi l’hydrogène qui transitera par l’Italie. Cela donne une nouvelle stature au pays”, analyse Slimane Zeghidour.

Mais ce rapprochement dépasse les seules considérations économiques. “L’Algérie choisit délibérément de placer tous ses œufs dans le panier italien”, poursuit notre éditorialiste. Contrairement à la France, à l’Espagne ou plus récemment au Portugal, qui soutiennent le plan marocain d’autonomie pour le Sahara occidental, l’Italie, elle, s’aligne sur la position algérienne.

"Nous avons pris des mesures concrètes qui expriment une ferme volonté politique de renforcer nos relations bilatérales historiques et d'élargir davantage les liens de coopération », a déclaré le président Abdelmadjid Tebboune lors de la conférence de presse conjointe avec la première ministre italienne ce mercredi à Rome.

Sur les traces de Saint-Augustin

Autre point d’orgue de ce déplacement : la rencontre, ce jeudi 24 juillet, entre le président algérien Abdelmadjid Tebboune et le pape Léon XIV.

Cela faisait 26 ans qu’aucun chef d’État algérien n’avait été reçu au Palais apostolique. La dernière visite officielle remontait à novembre 1999, lorsque le président Abdelaziz Bouteflika avait été accueilli par le pape Jean-Paul II.

Mais l’importance de cette rencontre va au-delà du protocole. En mai dernier, le pontife avait en effet exprimé son profond désir de visiter l’Algérie, terre natale de son père spirituel : Saint Augustin. Cette figure fondatrice de la théologie chrétienne est née à Souk Ahras, autrefois appelée Thagaste. Il avait aussi prêché pendant trente-cinq ans à Annaba l’ancienne Hippone, où se trouve encore aujourd’hui la basilique Saint-Augustin, érigée en son honneur, et où il est mort en 430 ap. J.-C.

« Ce qu’on appelait l’Africa, c’est-à-dire l’Est algérien et la Tunisie — était l’un des hauts lieux de la chrétienté. Le territoire de l’État algérien d’aujourd’hui était un haut lieu méconnu de la chrétienté », rappelle Slimane Zeghidour, éditorialiste à TV5MONDE.

Après la Tunisie et le Maroc, l’Algérie sera-t-elle la prochaine étape du pape Léon XIV ? Le pontife marchera-t-il sur les pas de son père spirituel, Saint Augustin ? À suivre...