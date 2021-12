Algérie : Jean-Yves Le Drian à Alger pour "relancer une relation" abîmée par les questions mémorielles

Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian s'est rendu à Alger ce mercredi 8 décembre . Il a été reçu par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Paris veut "relancer la relation franco-algérienne" complexe et tendue. Il a été reçu par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Le président français Emmanuel Macron avait évoqué « la rente mémorielle » de l’Algérie et questionné la « nation algérienne avant la colonisation française ». Ces propos avaient choqué Alger. Emmanuel Macron avait regretté "les polémiques et les malentendus engendrés par les propos rapportés".