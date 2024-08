Algérie : la championne olympique Imane Khelif de retour dans sa région natale

Des milliers de personnes se sont pressées le soir du 16 août dans les rues de Tiaret, une ville d'environ 200 000 habitants, à 340 km au sud-ouest d'Alger. Ils souhaitaient saluer la boxeuse Imane Khelif après son sacre aux Jeux olympiques de Paris.

Interrogée sur la plainte qu'elle a déposée pour cyberharcèlement, Imane Khelif n'a pas voulu répondre. "C'est jour de fête aujourd'hui. J'aborderai cette question au moment opportun", explique-t-elle. Mais son entraîneur, Mohamed Chaoua, précise que le président Abdelmadjid Tebboune suivait personnellement cette affaire.

Le chef de l'État "a dit que nous ne renoncerons pas à nos droits (dépôt d'une plainte qui vise notamment Elon Musk, JK Rowling et Donald Trump, ndlr)", dit l'entraîneur. Il souligne que le retour d'Imane est "un jour (...) de joie" et que les questions judiciaires devront être abordées dans les instances appropriées.

Enquête ouverte en France

Une enquête a été ouverte en France après la plainte pour cyberharcèlement aggravé déposée par Imane Khelif, victime d'une campagne de haine sur les réseaux sociaux dès la fin de son premier combat, laissant entendre qu'elle serait "un homme combattant des femmes".

Massés depuis la matinée aux abords du siège de la wilaya (préfecture) de Tiaret, une région rurale semi-aride, les supporteurs ont explosé de joie à l'apparition, à la nuit tombée, de la championne olympique qui paradait sur un bus à impériale, escorté par des véhicules de la gendarmerie. Aux cris de "Imane Khelif" et du slogan "one, two, three, viva l'Algérie", les supporteurs ont ovationné leur héroïne, entourée notamment de membres de sa famille.

"C'est un accueil chaleureux que j'ai reçu aujourd'hui. Tous les Algériennes et Algériens ont le droit de se réjouir et de profiter", déclare la jeune femme de 22 ans. "Même le président de la République est en réalité le premier supporteur d'Imane Khelif, ce qui montre que l'État et le peuple sont tous derrière le sport. Je suis convaincue que le sport est un message pour les peuples", ajoute la championne.