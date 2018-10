Algérie : la statue de Sétif continue à faire débat

Il s'agit d'un symbole désormais placé sous bonne garde. Malgré sa nudité, Ain El Fouara, représente l'histoire de Sétif. Pourtant, la statue a une nouvelle fois était attaquée. Des Sétifiens sont venus à son secours. "Nous sommes contre n'importe quel acte de vandalisme, le vrai musulman refuse ce genre d'actes. Je ne comprends en quoi elle dérange." explique Abdelmajid Fellahi.



Mais dans un contexte ou l'intégrisme religieux se fait de plus en plus entendre la rue semble divisée sur sa présence. "Nous sommes contre cette statue de femme nue, c'est une atteinte à la pudeur, et en tant que musulmans ont doit être contre les idolâtres." précise Mohamed Ben Gamerra. Patrimoine algérien Le débat s'est politisé depuis la dernière attaque. Certains députés islamistes demandent que la statue soit déplacée, car cette femme dénudée, porte atteinte à la pudeur. "La seule et l'unique solution c'est que cette statue soit transférée vers un musée, cela permettra déviter qu'il y ait un troisième ou un quatrième ''gars au marteau''. Et cela évitera aussi une anarchie et une crise dont nous n'avons pas besoin." affirme Samia Khomri, députée de l'alliance Nahda Adala et Binaa.



Cette solution ne semble pas convaincre les conservateurs du patrimoine

pour qui l'oeuvre appartient aux Sétifiens. "Je pense que la population est là pour sauver la statue, je vous rappelle simplement qu'une grande partie des citoyens ont arrêté le bonhomme qui a essayé de casser la statue. [...] La mettre dans le musée est une solution de facilité, et je pense qu'il faut absolument qu'elle reste en place." indique Abdelouahab Zekagh, directeur général de l'office national de gestion et d'exploitation des biens culturels protégés.



La position est soutenue par le ministère de la culture qui ne souhaite pas céder a certains islamistes. Le symbole de Sétif est devenu le symbole de la lutte contre l'intégrisme.