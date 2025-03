Algérie : l'ancien footballeur international Djamel Menad est décédé

"La grande famille du football algérien et de la JS Kabylie est en deuil après l'annonce du décès de Djamel Menad, ancien joueur et véritable légende du football national", a annoncé la JS Kabylie dans un communiqué.



"Ces dernières semaines, la santé de l'ancien avant-centre des Fennecs d'Algérie s'était rapidement détériorée en raison d'une maladie foudroyante qui l'avait frappé de plein fouet il y a environ deux mois", selon le site d'information TSA.

De la JS Kabylie au club de Nîmes

L'ancien attaquant international comptait 79 sélections et 25 buts avec l'Algérie, a rappelé TSA.

Il était entré dans la légende du football algérien lors de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 1990 remportée à domicile. Il en avait été le meilleur buteur avec quatre réalisations en cinq matchs. Il a participé à six reprises à la CAN.



Il a remporté le championnat d'Algérie à plusieurs reprises avec son équipe de la JS Kabylie entre 1981 et 1987. En 1987, il avait rejoint le club français de Nimes avant d'être recruté au sein du championnat du Portugal en 1990 (FC Falimacao et FC Belenenses).



En 1994, il était revenu à la JSK, avant de terminer sa carrière à l'USM Alger en 1997.

Il avait également joué un rôle essentiel dans la qualification de l'équipe algérienne pour le Mondial de Mexico en 1986 après avoir été sacré meilleur sportif d'Algérie l'année précédente.

