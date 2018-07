Algérie : le "cocaïnegate" enflamme le pays

C'est une bombe à fragmentation dont les éclats continuent d'ébranler la vie politique algérienne. La saisie record de 700 kg de cocaïne à Oran, il y a un peu plus d'un mois, entraine depuis des limogeages, des remplacements en cascade, et une guerre de clans entre la police et l'armée. Le tout à moins d'un an de l'élection présidentielle.