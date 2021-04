Algérie : le militant Karim Tabbou en garde vue, la répression s'intensifie

Figure du Hirak, Karim Tabbou, a été placé en garde à vue ce mercredi 28 avril au soir, à Alger. Il avait dû se présenter devant la police après une plainte déposée à son encontre par le président du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), Bouzid Lazhari.



Au moment des funérailles de l’avocat et vétéran du combat pour les droits humains, Ali Yahi Abdennour, lundi, M. Lazahri avait essuyé les critiques de M. Tabbou. Ce dernier devrait être déféré devant la justice jeudi 29 avril.

Alger : Karim Tabbou placé en garde à vue, en attendant sa présentation devant le procureur. Karim Tabbou retenu au... Publiée par Comité National pour la Libération des Détenus - CNLD sur Mercredi 28 avril 2021

Ce n’est pas la première fois que l’opposant se retrouve face à la justice. Il a déjà été condamné pour « atteinte à l’unité nationale » et emprisonné entre septembre 2019 et juillet 2020.



Le militant de 47 ans, figure très populaire depuis le début des manifestations il y a deux ans, se savait avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, dans un contexte de répression accrue contre tous les opposants au régime. Un climat répressif encore plus soutenu alors que se profilent, en juin, des élections législatives très critiquées.



Les principaux partis de l’opposition laïque ont d’ores et déjà annoncé faire l’impasse sur un scrutin qu’ils qualifient de « une mascarade électorale. » Le parti Union démocratique et sociale (UDS), dont le chef est M. Tabbou, s’est joint au boycott du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD), du Front des forces socialistes (FFS), du Parti des travailleurs (PT), de l’Union pour le changement et le progrès (UCP). « Cette élection ne nous concerne pas », expliquait-il dans un entretien accordé à l’AFP il y a quelques jours.



(Re)voir : Algérie : « Après 60 ans, les Algériens revendiquent encore l’indépendance »

Chargement du lecteur...

Perquisitions et « arrestations arbitraires »

Mardi 27 avril, les forces de l’ordre ont empêché les manifestations hebdomadaires d’étudiants dans la capitale, une première depuis la reprise des marches du Hirak fin février.Elle a, en outre, procédé à des dizaines d’interpellations et à des perquisitions, d’après le Comité national de libération des détenus (CNLD). La quasi-totalité des interpellés a été relâchée par la suite.Kaddour Chouicha, responsable de la Ligue algérienne des droits de l’Homme (LADDH) à Oran, et son épouse, Djamila Loukil, journaliste et militante, ont également été arrêtés mercredi soir. Ils sortaient du tribunal d’où venait d’être reporté leur procès dans une affaire datant de 2020. Libérés dans la soirée, ils devront toutefois se présenter au commissariat d’Oran, jeudi 29 avril, selon le CNLD. Leur domicile a été perquisitionné, des ordinateurs et des téléphones ont été saisis, a précisé leur entourage.Le domicile de Hicham Khiyat, co-fondateur de Nida-22, a également été perquisitionné à Blida. Son ordinateur a été « confisqué », toujours selon le CNLD.Face à ces manoeuvres, la LADDH a publié un communiqué dans lequel elle s’inquiète de « l’escalade de la répression qui vise toutes les voix de l’opposition et du Hirak. » Elle appelle par ailleurs à « l’arrêt immédiat du harcèlement et des arrestations arbitraires des militant.e.s pacifiques du Hirak, de la société politique, civile et des journalistes. »Selon le site spécialisé Algerian Detainees , 70 détenus d’opinions sont actuellement incarcérés pour diverses accusations, notamment pour leur lien avec le Hirak.