Algérie : le président Abdelmadjid Tebboune brigue un second mandat

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune brigue un second mandat Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a annoncé jeudi son intention de briguer un second mandat, à deux mois de la présidentielle, mettant fin à un suspense qui n'en était plus un.

Abdelmadjid Tebboune, âgé de 78 ans, avait été élu en 2019 et son mandat devait s'achever en décembre.

En mars, il avait annoncé la tenue d'une élection présidentielle anticipée le 7 septembre dans ce pays de l'Afrique du Nord de près de 45 millions d'habitants.

"En réponse aux souhaits de nombreux partis politiques et non politiques, d'organisations et de jeunes, j'annonce mon intention de me présenter pour un second mandat, comme le permet la Constitution, et le peuple algérien aura le dernier mot à ce sujet", a déclaré le président lors d'un entretien avec la presse dont des extraits ont été publiés sur le site de la présidence algérienne.

"Toutes les victoires obtenues sont les victoires du peuple algérien, et non les miennes", a ajouté Abdelmadjid Tebboune dont la candidature ne faisait aucun doute dans le pays. Les médias officiels et privés, ainsi que ses alliés politiques, se sont mobilisés pour mettre en avant les "réalisations" de "l'Algérie nouvelle" du président Tebboune.

Liste des candidats annoncé le 27 juillet

Abdelmadjid Tebboune avait remporté la dernière élection, marquée par une forte abstention, avec 58% des voix. Il avait succédé à Abdelaziz Bouteflika, poussé à la démission en 2019 sous la pression de l'armée et du Hirak, un mouvement de contestation populaire. Bouteflika est décédé en septembre 2021.

La décision du pouvoir algérien d'avancer la date du scrutin avait surpris les observateurs d'autant que c'est la première fois dans l'histoire du pays qu'une campagne électorale aura lieu en été dans un pays où les pics de températures atteignent les 50 degrés dans de nombreuses villes. Aucune raison n'a été avancée pour expliquer la tenue anticipée du prochain scrutin.

La liste des candidats retenus sera annoncé le 27 juillet et le conseil constitutionnel tranchera pour les recours le 3 août.

Plusieurs personnalités ont déjà annoncé leurs candidatures, dont le premier secrétaire du Front des forces socialistes (FFS), le plus vieux parti d'opposition en Algérie, Youcef Aouchiche, et le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), principal parti islamiste du pays, Abdelaali Hassani.

Trois femmes ont aussi annoncé briguer la présidence: la cheffe du Parti des travailleurs (PT, trotskiste), Louisa Hanoune, la femme d'affaires Saida Neghza, à la tête d'une des plus importantes organisations patronales, et Zoubida Assoul, une avocate engagée dans la défense de libertés.

Dans un rapport publié en février, l'ONG Amnesty International avait affirmé que les autorités algériennes continuaient de "réprimer les droits à la liberté d'expression et de réunion pacifique", en "ciblant les voix critiques de la dissidence", cinq ans après les manifestations pro-démocratie du Hirak.