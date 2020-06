Algérie: le procès de Karim Tabbou, figure du "Hirak", à nouveau reporté

Le procès prévu lundi de Karim Tabbou, figure du mouvement ("Hirak") de contestation en Algérie, a été à nouveau reporté au 29 juin, a indiqué à l'AFP le porte-parole d'une association de défense des détenus.

"Le procès de Karim Tabbou est renvoyé au 29 juin. Il avait déjà été renvoyé à deux reprises, les 6 et 27 avril", a précisé le porte-parole du Comité national pour la libération des détenus (CNLD).

L'audience de lundi devant le tribunal de Kolea (ouest d'Alger) a été automatiquement reportée car M. Tabbou, 46 ans, n'est pas sous mandat de dépôt dans le cadre de ce procès, où il doit être jugé pour "atteinte au moral de l'armée".

En raison de la pandémie de Covid-19, la justice algérienne se limite à ne traiter que des cas de personnes inculpées, ou en procédure d'appel, et qui sont détenues dans le cadre de ces affaires.

Karim Tabbou est passible d'une peine de cinq à dix ans d'emprisonnement pour avoir "participé en connaissance de cause à une entreprise de démoralisation de l'armée ayant pour objet de nuire à la Défense nationale", selon le code pénal algérien.

Il est derrière les barreaux depuis le 26 septembre 2019 pour une autre affaire dans laquelle il a été condamné en appel le 24 mars dernier à un an de prison ferme pour "atteinte à l'intégrité du territoire national".

Ce vétéran de l'opposition algérienne est un des visages familiers, sinon le plus connu, du "Hirak", le mouvement antirégime qui a ébranlé le pouvoir algérien pendant plus d'un an jusqu'à sa suspension à la mi-mars en raison de la pandémie de Covid-19.

Chef d'un petit parti d'opposition non enregistré, l'Union démocratique et sociale (UDS), son portrait était régulièrement brandi lors des marches hebdomadaires du "Hirak" et il est devenu le symbole du mouvement de contestation algérien sur la scène internationale.

Dans un communiqué, le comité de soutien "Sauvons Karim Tabbou", lancé le 25 avril et qui regroupe des intellectuels et des militants des droits humains de la diaspora algérienne, a réclamé lundi sa "libération immédiate et inconditionnelle".