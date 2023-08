Algérie : le procès de Raouf Farrah reporté au 22 août

Raouf Farrah, chercheur-analyste de l'organisation Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée (GI-TOC), a été arrêté le 14 février chez ses parents à Annaba. Il a été accusé, ainsi que son père Sebti Farrah, pour "publication d'informations et de documents dont le contenu est classé partiellement ou intégralement secret, sur un réseau électronique ou d'autres moyens technologiques de médias", explique leur avocat Kouceila Zerguine.

Le chercheru algéro-canadien est également pouruivi pour "réception de fonds d'institutions étrangères ou intérieures dans l'intention de commettre des actes qui pourraient porter atteinte à l'ordre public", a indiqué Maître Zerguine sur son compte Facebook.

Les articles invoqués sont "les articles 95 bis du code pénal et article 38 de la loi relative à la protection des données et documents administratifs", selon l'avocat.

Sebti Farrah, âgé de 67 ans, libéré après 61 jours de prison pour raisons de santé, est lui aussi poursuivi pour "participation dans la réception de fonds auprès d'institutions étrangères ou intérieures dans l'intention de commettre des actes pouvant porter atteinte à l'ordre public".

Raouf Farrah a également des problèmes de santé a déclaré son avocat à la presse en précisant que plusieurs demandes de liberté provisoire ont été rejetés.

Le chercheur a subi une intervention chirurgicale en juin 2022 "au niveau de son genou droit qui nécessite un suivi médical dans un centre de rééducation spécialisé, ce qui n'est pas assurément le cas depuis son incarcération. Son genou ne cesse de se dégrader depuis", a souligné son avocat.

GI-Toc a mis sur son site sa photo et un décompte des jours et heures (plus de 170 jours) depuis qu'il est emprisonné. L'organisation mène une campagne internationale pour sa libération.

Capture d'écran du site Global Initiative.

Lara, l'épouse canadienne de Raouf Farrah, a publié le 6 août un message sur son compte X (ex-Twitter). "Sept ans de mariage aujourd'hui. Jamais je n'aurais imaginé passer notre anniversaire de mariage dans cette situation. Comment est-ce possible?"

Tweet URL



"Heureusement, ta force intérieure et ton courage me guident dans ces moments difficiles. C'est cette force qui m'avait marquée dès notre première rencontre à Montréal et que tu continues de me transmettre aujourd'hui, depuis ta cellule", a ajouté son épouse avec laquelle il a une fille de quatre ans.

Le directeur du Département de Sciences politiques de l'Université de Montreal , où Raouf Farrah effectue ses études, réclame lui aussi sa libération :

Tweet URL

"La @GI_TOC se tient fermement aux côtés de #RaoufFarrah, offrant notre soutien indéfectible pendant cette épreuve difficile. Nous gardons espoir que la vérité prévaudra pendant le procès", a indiqué cette semaine cette organisation sur son compte X.