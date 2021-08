Algérie : les incendies révèlent le manque de moyens de l’État 

Des incendies ravagent depuis le mardi 10 août le nord de l’Algérie et ont fait au moins 65 morts parmi lesquels 28 soldats. Si la piste criminelle est de plus en plus privilégiée par les autorités, les partis politiques et les citoyens soulignent un manque de moyens de la part de l'État pour combattre les flammes.