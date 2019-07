Algérie : les manifestants pacifiques rendent hommage aux Fennecs

Dans les rues d'Alger, c'est l'explosion de joie dès le coup de sifflet final.

"Bravo aux Fennecs, pour cette victoire méritée, nous avons la meilleure équipe de cette CAN et le trophée sera algérien cette fois!", clame ce supporter.



Jeudi soir, en Egypte, l'Algérie s'est qualifiée pour les demi-finales de la

CAN, la Coupe d'afrique des nations 2019. Et c'est tout le pays qui a célébré la performance des Fennecs face aux Ivoiriens. "Les joueurs se sont battus jusqu'à la dernière seconde c'était des vrais guerriers", nous dit encore celui-ci.



Au lendemain de la victoire, les Algériens sont descendus dans la rue

pour fêter leur équipe mais aussi, comme chaque vendredi, pour contester le régime

Pour ce manifestant, "la rage de vaincre vient de la rue, de ce mouvement, et nos joueurs , ils veulent offrir la coupe d'Afrique à cette révolte du peuple algérien."



Beaucoup gardent la tête froide comme ce vendeur très pragmatique : "Je souhaite que les gens continuent à descendre dans la rue, dit-il, ça me permet de gagner mon pain. A eux de réclamer leurs droits, mon commerce a été multiplié par 10 grâce aux manifestations et aux Verts".



L'impressionnant parcours des Fennecs inspire les manifestants. Pour preuve "La Casa de Mouradia", un chant de supporters né dans les tribunes des stades algérois,

est repris dans les marches pacifiques du vendredi. L'hymne est devenu le symbole

de la contestation contre le pouvoir algérien.