Algérie : les supporters de foot au coeur de la contestation du régime

Chargement du lecteur... Les supporters de l'USMA, club d'Alger, chantent la "Casa del Mouradia", hymne populaire fustigeant le régime. Vidéo YouTube de Ouled El Bahdja

Chargement du lecteur... "Y'en a marre du pouvoir" a été visualisé plus de 7 millions de fois sur les réseaux sociaux. Vidéo YouTube Ouled El Bahdja

Chargement du lecteur... "Chkoun Sbana" est une chanson des supporteurs de l'Union Sportive de Madinet El Harrach, club d'Alger. Elle est dirigée contre le pouvoir. Vidéo YouTube

Chargement du lecteur... Une chanson des fans du Club Sportif de Constantine dénonce la corruption, la cherté de la vie, la drogue, et évoque l'immigration comme seule solution pour s'en sortir. Vidéo YouTube

C'est une chanson, scandée dans les tribunes du stade Omar Hamadi Alger, enceinte d'un des plus grands clubs de la capitale, l'Union sportive de la medina d'Alger, l'USMA.La «Casa del Mouradia » est devenue aujourd'hui l'hymne de la contestation dans la rue, repris en choeur par des citoyens algériens peu habitués aux ambiances survoltées des stades. El Mouradia est le palais de la présidence algérienne, désigné comme l'épicentre d'un système mafieux. Le titre de la chanson, écrite en 2018 par le groupe de supporters Ouled El Bahdja, est un clin d'oeil à la «Casa de Papel», une série Netflix à succès.Ouled El Bahdja est un groupe de 300 supporters de l'USMA. Leur chanson devenue un tube la «Casa del Mouradia », assimile la "maison de la présidence " à "une maison de voleurs ". Les paroles égrènent les mandats de Bouteflika :La vidéo des supporters reprennant en choeur les paroles contestatrices est sortie en janvier 2019. Elle a été visionnée par un peu plus de 600 000 personnes au 10 mars 2019. Les gradins des stades de football, notamment dans l’Algérois, ne résonnent plus au rythme de chants exclusivement sportifs. La tendance, ces dernières années, est surtout à la revendication politique. Une autre vidéo de Ouled El Bahdja et des supporters de l'Union sportive de la medina d'Alger est encore plus incisive. La chanson"( en français dans le texte) a été visionnée sur la plateforme You Tube plus de 7, 4 millions de fois au 10 mars 2019.Une autre chanson, issue d'un autre groupe de supporters est souvent reprise dans les rues d'Alger. Il s'agit de "Chkoun Sbana", des supporteurs de l'Union Sportive de Madinet El Harrach, autre club professionnel d'Alger. Le refrain est simple, direct et dirigé contre le régime :".Et les amateurs des clubs de l'Algérois ne sont pas les seuls mobilisés politiquement contre la perspective d'un cinquième mandat de Bouteflika. Par exemple, une chanson des fans du Club Sportif de Constantine dénonce la corruption, la cherté de la vie, la drogue, et évoque l'immigration comme seule solution pour s'en sortir. ", peut-on entendre dans les tribunes du stade Chadid Hamlaoui.Depuis les premières manifestations de février 2019, les supporters sont aux avant-postes. Le vendredi 1er mars 2019, plusieurs groupes de supporters ont voulu se diriger vers le siège de la présidence.Le stade en Algérie est un exutoire de la colère des jeunes, largement dirigée contre les autorités. Le régime en est conscient. Les matchs ont tous été suspendus depuis le début de la contestation, pour éviter que la compétition sportive se transforme en énorme rassemblement politique.