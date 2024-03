Algérie : l'opposant Karim Tabbou condamné à six mois de prison avec sursis

Le tribunal de Bir Mourad Rais à Alger a condamné, mercredi 13 mars, l'opposant Karim Tabbou à six mois de prison avec sursis pour "incitation à attroupement non armé" et "diffamation". Il avait appelé à des manifestations non autorisées.

L'opposant algérien Karim Tabbou a été condamné mercredi par un tribunal d'Alger à six mois de prison avec sursis notamment pour "incitation à attroupement non armé" et "diffamation", a indiqué une ONG de défense des droits.

Karim Tabbou, 49 ans, a été condamné par le tribunal de Bir Mourad Rais à "6 mois de prison avec sursis et à 50.000 dinars (340 euros) d'amende" pour avoir appelé à des manifestations non autorisées.

Il a été reconnu coupable d'"incitation à attroupement non armé, outrage à fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions et diffamation", selon le Comité national pour la Libération des détenus (CNLD).

M. Tabbou a en revanche été relaxé d'autres chefs d'inculpation qui pesaient sur lui, dont l'"atteinte au respect dû aux morts", "atteinte à l'intégrité du territoire national" et "mise à la disposition du public d'enregistrements et de photos sans l'autorisation du concerné", selon le CNLD.

Le parquet avait requis une année de prison ferme et 100.000 dinars (680 euros) d'amende, selon le CNLD

Chef d'un parti d'opposition non agréé par les autorités, l'Union démocratique et sociale (UDS), Karim Tabbou est l'un des visages les plus connu du mouvement de protestation pro-démocratie du Hirak, marqué par d'importantes manifestations de février 2019 jusqu'à début 2020.

M. Tabbou avait purgé une peine d'un an de prison après avoir été condamné en mars 2020 pour "atteinte à la sûreté nationale", en raison d'une vidéo sur le compte Facebook de son parti critiquant l'ingérence de l'armée dans les affaires politiques.