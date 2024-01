Algérie, Maroc, Sénégal : ces favoris de la CAN 2023 qui attirent les binationaux

L'Algérie attire des talents de Ligue 1

Ce 19 juillet 2019, dans le stade international du Caire, Riyad Mahrez, soulève le trophée de la Can, remporté devant les Lions du Sénégal. Le joueur star de l'équipe nationale algérienne, né à Sarcelles en région parisienne enlace très vite l'entraîneur algérien de la sélection Djamel Belmadi, ancien joueur de l'OM, né lui à Champigny-sur-Marne, commune proche de Paris.

Les Fennecs lors de la victoire à la CAN 2019, le 19 juillet 2019 au Caire. AP Photo/Hassan Ammar

En 2019 sur les 24 joueurs du groupe algérien 14 possédaient une double nationalité française. L'équipe nationale algérienne n'avait plus remporté la CAN depuis 1990.

Le football algérien est désormais rentré dans une forme de dépendance du football français. Stanislas Frenkiel historien, spécialiste du football africain

En quelques années, ces joueurs nés et formés en France sont devenus majoritaires au sein de l’effectif des Fennecs. Et cette tendance n'est pas prête de s'inverser. Bien au contraire. Amine Gouiri, né en 2000 à Bourgoin-Jallieu (région de Lyon), attaquant du Stade Rennais a rejoint les Fennecs. C'est le cas également du milieu de terrain Farès Chaïbi né à Bron en 2002, non loin de Lyon, et formé à Toulouse. On parle désormais majoritairement français au sein de la sélection algérienne.

"Les choses sont actées désormais. L'écart entre la formation algérienne et la formation française est trop grand. Le football algérien est désormais rentré dans une forme de dépendance du football français. Le championnat local n'est plus au niveau. Ce football local est très politisé. Le championnat a été aussi le théâtre de scandales de corruption. Aucun effort sur les centres de formation n'a réellement été mis en œuvre en Algérie. La Fédération, il faut le dire, est dans une logique assez court-termiste", constate Stanislas Frenkiel historien et spécialiste du football algérien, maître de conférence à l'Université d'Artois, auteur du "Football des immigrés, France-Algérie, l'histoire en partage".

La sélection nationale algérienne se sert dans le vivier du championnat français. Stanislas Frenkiel historien, spécialiste du football africain

"La sélection nationale se sert dans le vivier du championnat français. Cela ne coûte pas cher. On fait des économies. On évite d'avoir une politique sportive un peu plus ambitieuse dans le football algérien. Les Français prennent les meilleurs binationaux et cela va s'accentuer car depuis Zidane, Benzema, Nasri, Fékir un tabou est tombé dans des familles algériennes (NDLR : l'équipe de France, équipe de l'ancien pays colonisateur). On a moins de prévention pour jouer au sein de l'équipe de France, une équipe qui joue la gagne pratiquement à chaque Coupe du monde", explique l'universitaire.

"La sélection algérienne récupère des joueurs qui n'ont pas pu intégrer l'équipe sénior mais le niveau en équipe de France est tellement haut. Ces joueurs binationaux qui choisissent l'Algérie sont de bons joueurs", décrit Stanislas Frenkiel.

Comment se passe le 'recrutement' de ces joueurs binationaux ? Les premières démarchages des joueurs ont commencé dans les années 80. La Fédération algérienne n'était pas forcément à l'origine de cette politique.

"L'amical des Algériens en Europe, association au main du FLN (le parti au pouvoir en Algérie) chargée entre autre de surveiller politiquement la diaspora, a fait pour le football algérien un travail de fond à partir des années 80 pour faire venir des joueurs d'Europe dans la sélection. Ensuite ce sont les entraîneurs de la sélection ou des coéquipiers en club qui tachaient de convaincre les jeunes joueurs de rejoindre les Fennecs. Ces dernières années le processus de recrutement est devenu moins empirique. La Fédération a pris le relais en recrutant des 'scouts', des techniciens du football, chargés de superviser et de repérer les jeunes joueurs", indique Stanislas Frenkiel.

La victoire de la CAN en 2019 a été la première victoire sportive de l'immigration algérienne. Stanislas Frenkiel historien, spécialiste du football africain.

Ces joueurs binationaux, originaires de la région parisienne ou de la région lyonnaise, sont désormais perçus comme étant des joueurs algériens à part entière. Cela n'a pas toujours été le cas. On leur reprochait leur mode de vie ou leur mauvaise maîtrise de la langue arabe.

"Depuis la victoire de la sélection nationale lors de la CAN 2019 en Égypte le regard a changé.", explique Stanislas Frenkiel. "Aujourd'hui le rapport notamment à la France a changé. Seulement 15% des Algériens ont connu ou sont nés durant la guerre d'Indépendance (1954-1962). Les jeunes eux rêvent de liberté, d'Occident et ces joueurs sont un peu l'incarnation de cette réussite", ajoute le chercheur. "La victoire de la CAN en 2019 a été la première victoire sportive de l'immigration algérienne", estime Stanislas Frenkiel.

Une autre grande équipe du continent, le Maroc compte en son sein également une majorité de joueurs nés et formés sur le continent européen.

Le Maroc intègre les joueurs dans ses sélections de jeunes

"Le Maroc a une grande diaspora, en France, en Belgique, Espagne, Pays Bas mais aussi en Allemagne et en Italie. En 2014, le président de la Fédération royale marocaine de football met en place une politique pour attirer ces Marocains d'Europe. La Fédération envoie alors comme n'importe quel grand club des 'scouts", des gens de la Fédération chargés d'aller superviser et repérer des jeunes joueurs talentueux", explique Hanif Ben Berkane, journaliste spécialiste du football africain et bon connaisseur de la Fédération royale de football marocain.

Certain de ces superviseurs de jeunes talents remplissent des fonctions d'entraîneurs dans les équipes de jeunes des clubs européens. C'est notamment le cas de Noureddine Moukrim, entraîneur des U23 de l’Union Saint-Gilloise, club de premier division de Bruxelles et ex-émissaire de la Fédération royale marocaine de football en Belgique.

"Ensuite souvent la Fédération envoyait une "star" de l'équipe nationale marocaine voir les jeunes joueurs pour discuter avec eux, les convaincre de rejoindre la sélection nationale ou les sélections de jeunes. C'est notamment ce que faisait en France Mustapha Hadji ( ndlr : milieu de terrain de l'équipe nationale aux 64 sélections et ballon d'or africain 1998)", décrit Hanif Ben Berkane, journaliste spécialiste du football africain.

Les sélections de jeunes constituent un tremplin pour la sélection nationale pour les joueurs binationaux même si il est vrai que la Fédération a aussi réussi à convaincre des joueurs plus confirmés de rejoindre la sélection nationale. Hanif Ben Berkane, journaliste spécialiste du football africain.

Cette stratégie a été renforcée par la volonté du sélectionneur Walid Regragui ( né à Corbeil-Essonne en France) de faire des sélections de jeunes un tremplin vers la sélection nationale, souligne le journaliste. "C'est ainsi que Achraf Hakimi ( né en Espagne a rejoint très tôt les sélections de jeunes. Il a ainsi commencé avec les U15 (plus de 15 ans).

C'est une stratégie différente de l'Algérie qui a tendance a recruter des joueurs déjà installés en Ligue 1. "Les sélections de jeunes constituent un tremplin pour la sélection nationale même si il est vrai que la Fédération a aussi réussi à convaincre des joueurs plus confirmés de rejoindre la sélection nationale. C'est le cas notamment de Hakim Ziyech, né aux Pays-Bas et qui avait joué pour les sélections néerlandaises de jeunes", précise Hanif Ben Berkane.

Hakim Ziyech lors du match contre la France le 14 décembre 2022 lors de la Coupe du monde. AP Photo/Natacha Pisarenko

Comment ces joueurs sont perçus par le public marocain ? "On peut dire que il y a eu deux phases. Pendant longtemps une partie du public a reproché au sélectionneur de ne pas assez faire confiance aux joueurs locaux. Les bons résultats ont fait taire cette polémique. Un joueur comme Hakim Ziyech, originaires des Pays-Bas reste très populaire", décrit Hanif Ben Berkane.

La part des bi-nationaux au sein de la sélection nationale commence d'ailleurs a reculer. Ils ont représenté jusqu'à 80% de l'équipe. On est maintenant dans une proportion qui est plus de l'ordre de 55-45%. Hanif Ben Berkane, journaliste spécialiste du football africain.

À la différence de l'Algérie où les joueurs binationaux parlent surtout en français, la Fédération marocaine a demandé aux joueurs de la sélection nationale de parler arabe lors des interviews. Elle a même dispensé des cours en arabe pour certains des joueurs. "Il fallait essayer de trouver une unité entre ces joueurs venus d'Espagne, de Belgique ou des Pays-Bas", explique Hanif Ben Berkane.

La Fédération marocaine a aussi massivement investi dans la formation des joueurs au Maroc. Des capitaux privés ont également été investis dans la formation. Une politique encouragée par le roi.

L'exemple le plus connu est constitué par l'académie Mohammed VI inaugurée en 2009. C'est un centre de formation qui n'a rien à envier au centre de formation de la Fédération de football française. Des internationaux marocains comme Youssef En-Nesyri, attaquant du FC Séville ou Azzedine Ounahi, joueur de l'Olympique de Marseille, sont des anciens pensionnaires de l'académie Mohammed VI.

"La part des binationaux au sein de la sélection nationale commence d'ailleurs a reculer. Ils ont représenté jusqu'à 80% de l'équipe. On est maintenant dans une proportion qui est plus de l'ordre de 55-45%", explique Hanif Ben Berkane.

Le Sénégal attire les joueurs venus d'Europe grâce à ses succès

Le Maroc est entré dans l'histoire en 2022 en devenant la première équipe africaine à atteindre le dernier carré d'une Coupe du monde de la FIFA. Mais ces dernières années l'équipe qui domine le continent reste la sélection sénégalaise. Les Lions de la Teranga ont remporté la CAN en 2021. Ils ont également gagné la Coupe d'Afrique des moins de 17 ans en 2023, la CAN des moins de 20 ans et le Championnat d'Afrique des nations (CHAN) en 2022 en Algérie et ceci sans compter le succès de la sélection dans le beach soccer. Les Lions de la Teranga dominent le football africain et le sélectionneur Aliou Cissé veut que ce règne perdure.