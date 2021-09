Algérie: nouvelles condamnations pour corruption de deux anciens Premiers ministres de l'ère Bouteflika

Déja condamnés à 12 et 15 ans de prison

Abdelmalek Sellal, en l'absence d'Abdelaziz Bouteflika en 2014, avait incarné le pouvoir lors de l'élection présidentielle de 2014. AP

Saïd Bouteflika frère de l'ancien président également poursuivi

Saïd Bouteflika, en train de voter ce 4 mai 2017, a déja été condamné en 2019 par un tribunal militaire à 15 ans de prison pour "complot contre l'État".

AP/ Sidali Djarboub

Poursuivis avec d'autres co-prévenus, notamment pour "blanchiment d'argent", "dilapidation" de fonds, "abus de fonction" et "conclusion de contrats en violation de la réglementation des marchés publics", Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal ont été respectivement condamnés à six et cinq ans de prison ferme, selon les télévisions privées Enahar, Echourouk et Al-Hayat.Ils étaient jugés dans le cadre de l'affaire dite "Hamid Melzi", ex-patron d'un établissement public gérant une luxueuse résidence réservée aux dignitaires du pouvoir et d'une société hôtelière publique qui lui s'est vu infliger cinq ans de prison.Hamid Melzi est inculpé dans une autre affaire d'"espionnage économique" et "atteinte à l'économique nationale". Ahmed Ouyahia a été Premier ministre à quatre reprises entre 1995 et 2019. Abdelmalek Sellal a dirigé le gouvernement de 2014 à 2017. Il a également dirigé les quatre campagnes électorales de Abdelaziz Bouteflika chassé du pouvoir en 2019 et décédé le 17 septembre. Il avait incarné le pouvoir lors de l'élection présidentielle de 2014 en l'absence d'un Abdelaziz Bouteflika diminué.Les deux anciens Premiers ministres ont déjà été condamnés lors de plusieurs procès pour des faits de corruption et doivent comparaître dans d'autres. Leur plus lourde peine a été confirmée en appel en janvier dernier: 15 ans de prison ferme pour Ahmed Ouyahia et 12 ans de prison ferme pour Abdelmalek Sellal.Après la chute de Bouteflika sous la pression des manifestations du Hirak et de l'armée, la justice a lancé une série d'enquêtes sur les affaires des hommes du sérail de l'ancien chef d'Etat. Plusieurs anciens hauts responsables politiques ainsi que de puissants hommes d'affaires ont été condamnés, notamment pour des faits de corruption.Le frère d'Abdelaziz Bouteflika, Saïd Bouteflika, est également poursuivi pour des faits de corruption. Son procès a été reporté par un tribunal d'Alger au 10 octobre.Said Bouteflika avait été arrêté en mai 2019 en compagnie de trois coaccusés et condamné en septembre de la même année à 15 ans d'emprisonnement lors d'un procès éclair devant un tribunal militaire pour "complot contre l'autorité de l'Etat et de l'armée".L'Algérie se place à la 104e place sur 180 pays du classement mondial de l'indice de perception de la corruption publié en janvier par l'ONG Transparency International.