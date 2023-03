Algérie : Ramtane Lamamra remplacé par Ahmed Attaf en tant que ministre des Affaires étrangères

Nomination sur fond de tensions avec le Maroc

Chargement du lecteur...

Après avoir abordé tous les sujets d'intérêt commun avec mes interlocuteurs, de manière franche et constructive, je repars d’Alger convaincu qu’ensemble nous allons renforcer notre partenariat avec des actions concrètes, notamment dans le secteur de la sécurité.@UEenAlgerie pic.twitter.com/EUmpnNYZQo — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 13, 2023

11 remaniements

Ramtane Lamamra, 71 ans, en poste depuis juin 2021 après un premier passage à la tête de la diplomatie algérienne entre 2013 et 2017, a été remplacé par Ahmed Attaf, qui retrouve à 69 ans un ministère qu'il avait dirigé entre 1996 et 1999.Ahmed Attaf, un diplomate de carrière, s'est formé à l'École nationale d'administration ENA d'Alger, comme le président Tebboune.Sa nomination survient dans un contexte de vives tensions avec le Maroc voisin, en particulier sur la question du territoire disputé du Sahara occidental.Ce conflit oppose le Maroc au front Polisario, soutenu par l'Algérie, depuis le désengagement en 1975 de l'Espagne, l'ancienne puissance coloniale. Le Polisario réclame un référendum d'autodétermination sous l'égide de l'ONU tandis que Rabat promeut une autonomie sous sa souveraineté.Le 13 mars, le journal Le Matin d'Algérie s'était interrogé sur l'absence de Ramtane Lamamra lors d'une importante visite de deux jours à Alger, les 12 et 13 mars, du chef de la diplomatie européenne Josep Borrell."C'est pourtant à lui (Lamamra, ndlr) que revenait la charge de l'accueillir" à Alger, rappelait Le Matin, en s'interrogeant sur d'éventuels "problèmes de santé" du ministre, une "disgrâce" ou des désaccords avec le président Tebboune.Le journal avait rappelé les efforts de Ramtane Lamamra pour "redonner quelque lustre à une diplomatie moribonde héritée de (Abdelaziz) Bouteflika", l'ancien président qui a dirigé l'Algérie pendant 20 ans jusqu'à sa démission au printemps 2019 sous la pression du mouvement prodémocratie Hirak.Au total, le remaniement a touché 11 ministères dont celui des Finances où le directeur du budgetremplace Brahim Djamel Kessali.Au ministère du Commerce, Kamel Rezig, qui avait échappé depuis janvier 2020 aux divers remaniements effectués par Tebboune depuis son élection en décembre 2019, va céder son fauteuil à, ancien maire d'Alger et PDG de la société des foires et salons Safex.Le président algérien a nomméà la tête d'un ministère regroupant l'Industrie et la Production pharmaceutique, à la place de Ahmed Zeghdar.Au ministère de la Jeunesse et des sports, l'ex-président du Comité olympique algériensuccède à Abderezak Sebgag, et au ministère des Transports,, un ancien ministre du Travail, prend la place de Kamel Beldjoud. Au ministère de l'Environnement,succède à Samia Moualfi.Abdelmadjid Tebboune a aussi nommé au poste de directeur de cabinet à la présidence, ancien représentant de l'Algérie à l'ONU. Son prédécesseur,devient ministre d'État, conseiller auprès du président.Le dernier remaniement opéré par le président Tebboune au sein du gouvernement du Premier ministre Aimene Benaderrahmane datait de septembre quand il avait nommé au ministère de l'Intérieur Brahim Merad, à la place de Kamel Beldjoud désigné alors au ministère des Transports.