Algérie : selon Le Monde Abdelaziz Bouteflika et le général Nezzar étaient détenteurs de comptes en Suisse

Une enquête d'un consortium de médias a révélé que Crédit Suisse aurait hébergé des milliards d'euros de fonds d'origine criminelle ou illicite entre le début des années 1940 et la fin des années 2010. L'ancien président algérien Abdelaziz Bouteflika, mort en 2021, et le général Khaled Nezzar, 84 ans, possédaient des comptes dans la banque zurichoise, selon Le Monde. Toujours selon le quotidien français plus de 500 figures de l'État algérien possédaient des comptes chez Crédit Suisse.