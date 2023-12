Algérie : un joueur et un entraîneur du MC El Bayadh meurent dans un accident

Le Mouloudia Club El Bayadh, plus couramment abrégé en MC El Bayadh a été fondé en 1936. Il est le club de la ville d'El Bayadh.

Le gardien de but et l'entraîneur adjoint d'une équipe de football de la L1 algérienne sont morts mercredi soir lors d'un accident de bus survenu à Tiaret (nord-ouest), et dix autres membres de l'équipe ont été blessés, a annoncé la Fédération (FAF). Toutes les compétitions du football algériens sont suspendues.

"Le gardien de but Zakaria Bouziani et l'entraîneur-adjoint Khaled Meftah de l'équipe du Mouloudia d'El Bayadh sont morts et dix membres du club ont été blessés", a indiqué l'instance dans un communiqué.



Le bus "emmenait l'équipe en direction de Tizi-Ouzou, (Est du pays), en prévision de la rencontre contre la JS Kabylie, comptant pour la 11e journée du championnat", a précisé la FAF.

La Fédération a par ailleurs "décidé de suspendre toutes les activités footballistiques prévues ce week-end à travers tout le territoire national, au niveau de toutes les divisions et catégories confondues, et ce jusqu’à nouvel ordre".

"La cérémonie de tirage au sort des 32e et 16e de finale de la Coupe d’Algérie, prévue mardi 26 décembre 2023, est également reportée à une date ultérieure", a-t-elle ajouté.

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune ainsi que le ministre des Sports, Abderrahmane Hammad, ont tous deux présenté leurs condoléances aux familles des victimes.

En 2022, l'Algérie a enregistré plus de 32.200 accidents de la circulation, causant plus de 1.100 morts et 40.000 blessés.