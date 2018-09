Angola : José Eduardo dos Santos poussé à la porte du MPLA

Il n'existe aucune activité humaine épargnée par les erreurs, j'assume celles que j'ai faites. Eduardo dos Santos, ex-président angolais

Lourenço, affranchi du pouvoir dos Santos

Depuis août 2017, on était dans une situation inédite d'un pouvoir bicéphale : Joao Lourenço à la présidence, Eduardo dos Santos à la tête du parti. Avec le départ de dos Santos, on revient au système classique de pouvoir : un seul homme qui dirige et le pays et le parti. Joao Lourenço est donc vraiment aux manettes et dos Santos fait partie du passé... Estelle Maussion, journaliste

La lutte contre "la corruption" et" le népostisme"...

Nos maux sont la corruption, le népotisme, la flatterie et l'impunité qui ont régné ces dernières années dans notre pays et fait tant de mal à notre économie. Joao Lourenço, président angolais

Revêtu de la chemise rouge du parti, José Eduardo dos Santos a tiré sa révérence de "camarade numéro 1" devant quelque 2.500 délégués du Mouvement populaire de libération de l'Angola (MPLA) réunis en congrès extraordinaire à Luanda."Aujourd'hui, la tête haute et avec la conviction d'avoir rempli mon rôle, je passe le relais de la direction du parti à son futur président Joao Lourenço", a-t-il déclaré. "Le MPLA a obtenu l'indépendance, maintenu l'intégrité de notre territoire, assuré la conquête de la paix, la réconciliation nationale, la lutte pour la justice sociale et la modernisation de notre pays", a énuméré l'ancien maître de pays en guise de testament.Ancien rebelle marxiste, José Eduardo dos Santos, 76 ans, a régné d'une main de fer sur l'Angola de 1979 à 2017. Malade, il n'a pas sollicité l'an dernier le renouvellement de son mandat aux élections et cédé la tête du pays à son ex-ministre de la Défense Lourenço. Mais il avait gardé les rênes du tout-puissant MPLA, au pouvoir depuis l'indépendance en 1975.Sans surprise, les délégués du parti ont élu samedi pour lui succéder Joao Lourenço, seul candidat, avec plus de 98% des voix. Ce passage officiel de témoin vient conclure une année politique tumultueuse. "Le relais entre lui et Lourenço a été chaotique et conflictuel", a résumé pour l'AFP l'analyste Alex Vines, du centre de réflexion britannique Chatham House.En choisissant pour dauphin un cacique de son régime, M. dos Santos pensait pouvoir couler une retraite paisible. Ses proches contrôlaient les secteurs stratégiques de l'économie, comme la compagnie pétrolière nationale confiée à sa milliardaire de fille Isabel. Et ses fidèles dirigeaient l'armée et la police.Mais, à la surprise générale, celui qui était présenté comme le "docile" Joao Lourenço s'est vite affranchi de l'autorité de son prédécesseur en s'attaquant de front à son empire. Au nom de la relance d'une économie en crise et de la lutte contre la corruption, il a débarqué Isabel dos Santos de la direction de la Sonangol et son demi-frère Jose Filomeno, dit Zenu, de celle du fonds souverain du pays.En quelques mois, la plupart des proches du clan dos Santos ont été méthodiquement écartés de la tête des institutions, des entreprises publiques et du parti.Ce grand ménage a vivement irrité l'ancien président. "Les changements sont nécessaires mais ne devraient pas être aussi radicaux", avait lancé M. dos Santos en décembre dernier.En coulisses, leur bras de fer s'est prolongé jusqu'au dernier jour. M. dos Santos aurait volontiers joué les prolongations à la présidence du MPLA jusqu'en avril 2019, mais M. Lourenço le lui a refusé en fixant d'autorité son départ à samedi."A partir de maintenant, Joao Lourenço dispose vraiment des pleins pouvoirs. Parce que le cœur du pouvoir en Angola, c'est le MPLA. C'est grâce à lui que José Eduardo dos Santos a pu s'imposer", explique la journaliste Estelle Maussion. "Pendant des années il y a eu une confusion entre présidence et parti, le MPLA et l'Etat. Les membres du gouvernement sont tous encartés au MPLA. Et c'est grâce à une majorité absolue du MPLA à l'assemblée nationale que dos Santos faisait passer toutes les lois."Sitôt investi à la tête du parti, le chef de l'Etat a répété devant ses militants son intention d'éradiquer la corruption, sans craindre d'égratigner publiquement son prédécesseur. "Nous ne construirons un avenir meilleur qu'en corrigeant ce qui ne va pas", a-t-il dit.M. Lourenço a ensuite longuement fustigé, sans les nommer, "ceux qui se sont enrichis facilement, illicitement et donc de façon injustifiable aux dépends (...) de tous les Angolais"."Ces maux sont notre ennemi numéro 1, nous avons le devoir de les combattre et de les vaincre", a-t-il conclu.Le chef de l'Etat et du parti a aussi répété sa volonté de s'atteler à concrétiser le "miracle économique" qu'il promet depuis des mois à la population angolaise.Chômage endémique, croissance en berne, déficits inquiétants, le deuxième producteur pétrolier d'Afrique subsaharienne ne s'est toujours pas remis de la chute en 2014 des prix du baril.Depuis son élection, JLo, ainsi qu'il est surnommé, a multiplié les réformes, notamment dans le secteur pétrolier, et fait feu de tout bois pour séduire les investisseurs étrangers. Sa tâche reste immense d'ici aux élections générales de 2022, mais il dispose maintenant de tous les leviers pour y parvenir. "Il contrôle désormais le parti et l'Etat. Esperons que le pouvoir ne fasse pas de lui un nouveau Jose Eduardo dos Santos", a tweeté Zenaida Machado, de l'ONG Human Rights Watch (HRW).