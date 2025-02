"Anomalies" dans les finances publiques sous l'ex-président sénégalais, avancée du M23 et des troupes rwandaises en RDC, sommet de l'UA... le Récap’ Afrique de la semaine

🌍 L'actu en bref

🇨🇩 La Cour des comptes sénégalaise pointe des "anomalies" dans la gestion des finances publiques sous Macky Sall. Son rapport, publié le 12 février 2025, met en doute les chiffres officiels sur la dette et le déficit. Le FMI a suspendu son aide en attendant des clarifications.

🇨🇩🇷🇼 Le M23 et les forces rwandaises poursuivent leur avancée dans l'est de la République démocratique du Congo en prenant de nouvelles localités stratégiques. Face à cette escalade, Kinshasa appelle à une réunion d'urgence tandis que le Burundi menace de riposter à toute attaque. Le Parlement européen a voté à la quasi-unanimité la suspension immédiate d'un accord sur les matières premières signé en février 2024 avec le Rwanda.

x

🇪🇹 Les chefs d'État africains se réunissent ce week-end à Addis Abeba pour le sommet annuel de l'Union africaine (UA) qui désignera un nouveau président de sa Commission. Trois candidats d'Afrique de l'Est sont en lice pour devenir président de la Commission de l'Union africaine : Raila Odinga, Mahamoud Ali Youssouf et Richard Randriamandrato, à un moment charnière pour l'organisation continentale sur fond de conflits régionaux.

De gauche à droite, Raila Odinga, Mahamoud Ali Youssouf et Richard Randriamandrato AP

📺 Dans le JTA

Les lamantins d'Afrique souffrent de la pollution des cours d'eau et de la proximité toujours plus écrasante des activités humaines. Au Cameroun, Aristide Kamla, docteur en biologie marine, se bat pour les protéger.

Début février, la ligue arabe plaidait au Caire en faveur de la localisation de l'industrie de l'IA dans les pays arabes. Le Maroc en a déjà pris le cap en soutenant l’économie numérique et l'écosystème de l'intelligence artificielle sur son territoire. Des jeunes de 25 ans ont lancé une plateforme digitale utilisant l'IA. Ils étaient au Sommet de l'IA à Paris.

Le Gabon se prépare à la présidentielle anticipée du 12 avril prochain. Alors que le flou demeure sur les différentes candidatures, François Ndong Obiang, le premier vice-président de l'Assemblée nationale gabonaise, livre son analyse.

🛜 Sur notre site

En Afrique du sud, une application gratuite permet de venir en aide aux victimes d'agression sexuelle. Dotée d'un bouton d'urgence mais aussi d'un espace pour sauvegarder des éléments de preuve, Zuzi va aussi proposer un chatbot piloté par l'intelligence artificielle, présenté lors du sommet sur l'IA à Paris.

(Re)lire L'IA comme outil de lutte contre les violences sexuelles en Afrique du Sud

Comme son allié Elon Musk, Donald Trump s'oppose durement à la récente loi sur l’expropriation en Afrique du Sud et signe un décret gelant toute aide ou assistance au pays. Pretoria dénonce une "campagne de désinformation et de propagande".

(Re)lire Pourquoi Donald Trump s'en prend à l'Afrique du Sud ?

🎵 L’instant culture

Hanim Mohamed est une adolescente soudanaise qui vit loin de chez elle, déplacée à l'autre bout du pays pour fuir la guerre. Avec des textes pleins de nostalgie, elle tient en haleine toute la communauté de déplacés avec qui elle partage l'exil. Âgée de 14 ans, elle chante pour apporter du réconfort aux familles déplacées par la guerre.

(Re)lire Au Soudan, Hanim Mohamed rappe la guerre et l'espoir

Hanim Mohamed à Port-Soudan. capture d'écran

⚽️ Info sports

⚽️🏆🇨🇮 C’était il y a 1 an : la Côte d’Ivoire créait l’exploit en remportant la Coupe d’Afrique des Nations ! Retour sur cette immense remontada comme peu de pays en ont fait dans l’histoire du football.

📱 Sur nos réseaux sociaux

Le sommet pour l’action sur l’IA s’est ouvert au Grand Palais à Paris. Nous sommes allés à la rencontre des acteurs et des ONG qui veulent faire entendre les voix africaines.

🇨🇩🇫🇷 Kapinga-Sephora Lukoki, journaliste indépendante, et Poncia Nyembo, enseignant-chercheur, sont engagés depuis plusieurs années pour la paix au Congo. Issus de la diaspora congolaise en France, ils tentent d’alerter et d’informer sur le conflit.

Les rebelles du M23 ont pris le contrôle de la ville de Minova dans le Sud-Kivu. Comment la population locale vit l’arrivée de ces soldats ?

🎞️ [LeMémo] de la semaine

Dans la perspective du Sommet pour l'action sur l'IA qui s'est déroulé à Paris les 10 et 11 février 2025, la France lance "Convergence IA" pour répondre aux défis de demain. La Tunisie utilise depuis plusieurs années l'application Innodeep. Elle réalise un diagnostic rapide et un suivi des cancers par intelligence artificielle, une manière simple et efficace de palier la pénurie de professionnels de santé dans certaines zones. Une autre innovation tunisienn lutte contre la désertification et régule la consommation d'eau des terres agricoles. L'IA : une réponse aux problèmes de santé publique et climatique en Afrique ?