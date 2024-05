Arrestations en Tunisie: une diplomatie française mezzo voce

La réaction extrêmement prudente de Paris à la dérive autoritaire du président tunisien Kais Saied illustre la volonté de la France de ne pas dégrader ses relations avec Tunis et de préserver leur collaboration dans le domaine migratoire, estiment des analystes.

En juillet 2021, le dirigeant tunisien, élu en 2019 pour cinq ans, s'est octroyé tous les pouvoirs.

Interrogé sur la nouvelle vague d'interpellations d'avocats, de journalistes et militants et sur le sort des migrants subsahariens en Tunisie, le ministre français des Affaires étrangères Stéphane Séjourné a sobrement exprimé mercredi "sa préoccupation" à l'Assemblée nationale.

La liberté d'expression comme l'indépendance de la justice "sont des principes qui sont garantis par la Constitution tunisienne", a-t-il rappelé. Un vocabulaire diplomatiquement faible, en deçà d'une condamnation.

Parmi les dernières arrestations figurent celle de la militante antiraciste Saadia Mosbah et celle de l'avocate et chroniqueuse Sonia Dahmani, emmenée de force samedi par des policiers encagoulés alors qu'elle était réfugiée au siège de l'Ordre des avocats.

La réaction française est "prudentissime", juge Vincent Geisser, chercheur au CNRS et spécialiste de la Tunisie, alors que la liberté d'expression -- considérée comme le principal acquis de la révolution de 2011 qui a fait chuter le dictateur Zine El Abidine Ben Ali -- est menacée.

'Intimidation'

Vendredi, le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a, à l'inverse, dénoncé "l'intimidation et le harcèlement" à l'encontre des avocats et membres des médias critiques du gouvernement et de ses politiques migratoires.

Manifestation d'avocats devant le palais de justice à Tunis pour dénoncer les arrestations de leurs confrères, le 16 mai 2024 AFP

Kais Saied cible essentiellement des Tunisiens qui symbolisent l'ouverture, le multiculturalisme, des binationaux qu'il accuse d'être des "marionnettes de l'étranger, de la France, de l'Occident", explique Vincent Geisser.

"Au Quai d'Orsay, il y a une très forte conscience d'une dérive autoritaire, identitaire et d'un régime qui conduit la Tunisie dans le mur sur le plan financier, social et économique", assure-t-il.

Mais la France est dans une "position délicate parce qu'elle a de moins en moins de relais" en Tunisie, "dans un contexte conspirationniste" avec des Français considérés comme des espions faisant partie d'un complot contre la Tunisie et une présidence tunisienne qui a fait savoir qu'elle entendait renforcer ses liens avec la Russie, explique le chercheur.

Le volet sécuritaire est aussi essentiel pour expliquer le positionnement de la France, estime Hasni Abidi, du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen.

"Kais Saied est un président qui remplit le cahier des charges: il collabore d'une manière étroite dans la lutte contre les flux migratoires (...) et dans la lutte contre l'islamisme radical", résume-t-il. "Pour Paris, c'est l'homme de la situation, c'est la continuation finalement du régime de Ben Ali".

Un régime "ami" que la France avait mis des semaines à lâcher en 2011, malgré la répression violente par le pouvoir des manifestations ayant conduit à sa chute, s'attirant des critiques internationales.

Aujourd'hui encore, de hauts cadres de l'État français préfèrent taire leurs critiques de crainte qu'elles ne se retournent contre les intérêts français, observe Vincent Geisser.

Mais en dénonçant mollement les dérives de l'exécutif tunisien, la France comme l'Union européenne portent une part de "responsabilité", estime la politologue Khadija Finan.

Certes, "c'est avant tout un problème interne de gouvernance" mais "ce qui se passe en Tunisie est possible parce que la France et l'Union européenne n'ont pas exigé plus de transparence, plus de liberté, plus de respect des institutions, de la part de Kais Saied", dit-elle.

'Ingérence'

Elle fustige le fait que les pays de l'UE aient accepté "l'externalisation de la politique migratoire, passant par des gens qui bafouent les droits les plus élémentaires vis-à-vis de leurs citoyens".

Elle critique aussi le "prétexte" consistant à justifier l'absence de réaction énergique par la volonté de ne pas être accusé d'ingérence.

"La France ne peut pas être dans ce logiciel de l'ancienne colonisatrice", dit-elle. "Elle doit désormais entretenir des rapports francs et directs avec les pays de son flanc Sud".

Pour l'heure, "ce déficit de réponses des démocraties occidentales accélère le mouvement d'arrestations et l'impunité dont dispose aujourd'hui Kais Saied", souligne Hasni Abidi.

Jeudi, le président tunisien a ordonné à son ministère des Affaires étrangères de "convoquer dès que possible les ambassadeurs d'un certain nombre de pays étrangers" pour leur transmettre sa "vive protestation contre une ingérence flagrante et inacceptable dans nos affaires intérieures".