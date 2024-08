Ashraf Hakimi : "Dans tous les stades, les Marocains sont présents pour nous"

Ce sont les premières demi-finales olympiques de l'histoire des Lionceaux de l'Atlas. Pleins de confiance et aidés par le gardien du PSG Arnau Tenas, ils ont montré une totale maitrise dans le jeu tout au long du match. A Marseille, ils seront opposés lundi (18h00) à l'Espagne.

TV5MONDE : C'était encore une énorme ambiance. Le public n'a pas cessé de vous encourager.

On doit remercier les supporters marocains qui étaient encore là pour nous. Dans tous les stades, dans toutes enceintes, où nous avons joué, ils sont présents pour nous. Ils se mobilisent. Ils se déplacent. C'est fantastique.

Achraf Hakimi et Griffin Yow lors du match remporté par les Marocains. AP

TV5MONDE : Revenons sur la rencontre. L'équipe a maitrisé le match.

On a bien géré. On a bien démarré . On a mis beaucoup d'intensité dans le match. On a rapidement marqué le premier but. Et cela nous a rapidement libéré. Et avec le deuxième but, le résultat était acquis.

Je suis très heureux de faire l'histoire avec mon pays. J'espère que l'on obtiendra une médaille.

TV5MONDE : Le football marocain se porte très bien. Une demi-finale de Coupe du monde et maintenant la demi-finale olympique.

Je suis très heureux de faire l'histoire avec mon pays. J'espère que l'on obtiendra une médaille. Inchallah.