Attaque au Niger : en conseil de défense, Emmanuel Macron fait le point "sur l'avancée de l'enquête"

Le chef de l'État préside, mardi 11 août, depuis le fort de Brégançon, un conseil de défense consacré à l'attaque qui a fait huit morts (deux Nigériens et six Français) dimanche 9 août au Niger. Il s'agit de faire le point sur "l'avancée de l'enquête" et de tirer les conséquences judiciaires, militaires et diplomatiques de cette offensive qu'il considère comme "manifestement terroriste".