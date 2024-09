Attaque au Nigeria, meurtre de Rebecca Cheptegei, 129 morts à la prison de Makala : le Récap’ Afrique de la semaine

🌍 L’actu en bref

🇳🇬 Au moins 81 personnes ont été tuées et d'autres sont portées disparues après une attaque dans l'État de Yobe, au nord-est du Nigeria. Les autorités locales ont communiqué ce bilan et accusent le groupe djihadiste Boko Haram d’être à l’origine de l’attaque.

Une victime d'un attentat suicide dans un hôpital de Maiduguri, au Nigeria, le 30 juin 2024. Photo d’illustration. AP/ Joshua Omiri.

🇺🇬 Rebecca Cheptegei avait 33 ans. Brûlée vive par son compagnon, elle n’a pas survécu à ses blessures . Cette marathonienne ougandaise, maman de deux fillettes, avait participé à ses premiers Jeux olympiques à Paris.

🇨🇩 Le gouvernement congolais affirme que la situation est sous contrôle à la prison de Makala, à Kinshasa, après la tentative d'évasion survenue dans la nuit du 1er au 2 septembre . Le bilan est lourd : au moins 129 personnes ont été tuées, dont 24 par balles.

📺 Dans le JTA

➖ Au Sénégal, le scénario d'une dissolution de l'Assemblée nationale, dès le 12 septembre, semble de plus en plus probable . Alors que les députés de l'ancienne coalition présidentielle ont déposé une motion de censure contre le gouvernement d'Ousmane Sonko le 3 septembre, le président a de son côté convoqué une session extraordinaire le 5 septembre.

➖ La prison de Makala Entretien avec le journaliste congolais Stanis Bujakera , directeur adjoint du média Actualité.cd et correspondant de Jeune Afrique et de Reuters, libéré, en mars dernier, de la prison de Makala, après six mois de détention.

➖ La tension monte entre l’Algérie et le Mali. Amar Bendjama, représentant algérien auprès de l'ONU réagissait après les frappes de drones menées le week-end précédent par les forces maliennes près de la frontière algérienne. Bamako affirme avoir visé des "cibles terroristes" et tué "une vingtaine d'individus armés". Décryptage de notre correspondant au Mali Serge Daniel.

📶 Sur notre site

➖ Le président chinois Xi Jinping a reçu à Pékin une cinquantaine de dirigeants africains, du 4 au 6 septembre, pour un sommet et promet déjà de nouveaux investissements sur le continent. Si les sommes et moyens apportés par la Chine aident au développement de l'Afrique, les bénéfices réels sont à nuancer, selon les analystes.

➖ Chidimma Adetshina, la nouvelle Miss Nigeria est née à Soweto, près de Johannesburg, de mère sud-africaine d'origine mozambicaine et de père nigérian. Elle est au cœur d'une polémique en raison de ses origines. Sa victoire au concours de beauté représente aussi un pas en avant face à la discrimination.

🎥 L’instant culture

Du 6 au 8 septembre prochain, le Festival International des Films de la Diaspora Africaine (FIFDA) revient à Paris pour sa 14e édition . Entretien avec sa co-directrice Diarah N'Daw-Spech.

🥈 Info sports

Aux Jeux Paralympiques de Paris, le Tunisien Walid Ktila a remporté l'argent sur 800m, ce lundi 2 septembre. Notre équipe l'avait rencontré cet été . Portrait.

📱 Sur nos réseaux sociaux

🇨🇬 En République du Congo, les villages de Soso-Moyen et de Tchsisendzi sont touchés par la pollution causée par la société chinoise Wing Wah Oil. L’exploitation des gisements de pétrole est accusée de laisser échapper du gaz qui retombe sur les habitations alentour.

🇨🇩💉 La République démocratique du Congo (RDC), épicentre de l'épidémie de mpox, a reçu le 5 septembre à l'aéroport de Kinshasa le premier lot d'une livraison de 200 000 vaccins au total, donnés par l'Union européenne.

👩 L'humeur de Linda

La langue française regorge de diverses expressions plus ou moins imagées. Pour sa rentrée, Linda Giguère nous parle de Morphée, de langue (l'organe) et de vache espagnole.