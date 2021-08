Attaque contre une académie militaire au Nigeria: deux morts, un officier enlevé

Un groupe armé a attaqué mardi une académie militaire du nord-ouest du Nigeria où deux officiers ont été tués et un troisième enlevé, a indiqué un porte-parole de l'établissement.

Cette attaque contre la Nigerian Defence Academy, école de formation d'élite du pays, est la première du genre contre une armée engagée dans la lutte contre les jihadistes dans le nord-est et des gangs criminels lourdement armés dans le nord-ouest.

"Les mesures de sécurité de l'Académie ont été mises en brèche tôt ce matin par des hommes armés inconnus", a affirmé le commandant Bashir Muhd Jajira, porte-parole de l'académie de l'Etat de Kaduna.

"Nous avons perdu deux hommes et un autre a été enlevé", a-t-il ajouté.

Selon un message interne de l'armée vu par l'AFP, un capitaine de corvette et un lieutenant de vaisseau ont été tués. Un commandant a été enlevé et un autre officier a été blessé.

L'académie a seulement indiqué que l'attaque avait été menée par des "hommes armés inconnus".

Aucun groupe n'a revendiqué l'attaque contre l'académie mais le nord-ouest et le centre du Nigeria sont confrontés à une recrudescence d'attaques menées par des gangs criminels connus sous le nom de "bandits". Ces derniers pillent les villages et le bétail et procèdent à des enlèvements de masse contre rançon.

Ces groupes armés sont motivés par l'argent, mais il existe des signes de liens croissants entre eux et les jihadistes dans le nord-est du pays.

La guerre contre les jihadistes qui dure depuis douze ans dans la région a fait plus de 40.000 morts et forcé environ deux millions de personnes à quitter leurs foyers.