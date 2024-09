Attaque djihadiste au Mali, Ali Bongo renonce à la politique, les États-Unis se retirent au Niger : le Récap’ Afrique de la semaine

🌍 L’actu en bref

🇲🇱 Les djihadistes affiliés à Al-Qaïda ont revendiqué mardi 17 septembre une attaque inédite depuis des années dans la capitale malienne Bamako. Ils ont été jusqu'à prendre temporairement le contrôle d'une partie de l'aéroport international.

🇬🇦 Plus d'un an après avoir été renversé par un coup d'État, l'ancien président du Gabon Ali Bongo Ondimba a annoncé mercredi 18 septembre renoncer définitivement à la politique . Il a appelé à la libération de son épouse et de son fils.

Un panneau d'affichage défiguré du président gabonais Ali Bongo Ondimba à Libreville, au Gabon, le mercredi 30 août 2023. AP/ Yves Laurent.

🇳🇪 Les États-Unis ont annoncé lundi 16 septembre avoir achevé le retrait complet de leurs troupes du Niger, conformément aux exigences du régime militaire au pouvoir dans le pays.



📺 Dans le JTA

➖ Le colonel Claude Pivi était le fugitif le plus recherché de Guinée. Considéré comme l'un des cerveaux du massacre du 28 septembre 2009, il a été l'un des hommes forts de la dictature de Moussa Dadis Camara. Arrêté mardi 17 septembre au Liberia, il a été remis aux autorités guinéennes .

➖ Au mois d'octobre, les Gabonais iront aux urnes afin de se prononcer, par référendum, sur le projet de Constitution prévu par le processus de transition. Entretien avec Jean Delors Biyogue , membre du comité constitutionnel et ancien candidat à l'élection présidentielle d'août 2023, qui revient sur cette nouvelle Constitution.



➖ Deux chercheurs sud-africains, Quarraisha et Salim Abdool Karim, ont remporté jeudi 19 septembre le "prix Lasker pour le bien public". C'est l'une des plus hautes distinctions accordées pour la recherche médicale. Depuis la fin des années 1980, le couple travaille sur le virus du sida.

📶 Sur notre site

➖ Installée en Libye après avoir fui la guerre au Soudan, Asawar Mustafa travaille dans la section réservée aux femmes conductrices dans un garage . C’est la première fois que ces services sont assurés par une femme. Portrait de cette garagiste.

➖ En RDC, vendredi 13 septembre, la justice congolaise a condamné à mort 37 personnes accusées de tentative de coup d’État en mai dernier. Le journaliste et directeur du site d’information Afrikarabia, Christophe Rigaud a répondu à nos questions .

🎥 L’instant culture

Yemi Alade est l'artiste féminine afropop n°1 sur le continent. La Nigériane qui s'est faite connaitre avec son tube "Johnny" est en tournée mondiale pour son sixième album "Rebel queen". Elle se produira au Zénith de Paris, le 21 septembre prochain. Entretien.

🥈 Info sports

En cyclisme, le Tour de Côte d’Ivoire a animé l’actualité sportive du pays cette semaine. Le Camerounais Fabrice Chofor a remporté la première étape dimanche dernier .

📱 Sur nos réseaux sociaux

Considéré comme le père de la littérature ivoirienne, Bernard Dadié, géant des lettres, s’est éteint en 2019 , après une vie aussi riche que son œuvre.



Dans la communauté peulh, la tradition du goufdé permet de se marier sans payer de dot . La coutume est régulièrement détournée et ressemble dans ce cas davantage à un mariage forcé. Comment remettre en cause cette pratique ?

👩 L'humeur de Linda