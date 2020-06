Attaque jihadiste en Côte d'Ivoire : une "dizaine" de soldats tués

Une "attaque jihadiste" contre une base des forces de sécurité ivoiriennes à Kafolo, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, à la frontière avec le Burkina Faso, a fait une "dizaine de morts" parmi les militaires, selon plusieurs sources sécuritaires ivoiriennes et burkinabè.

"Il y a une dizaine de victimes", a affirmé à l'AFP une source ivoirienne.

Une autre source ivoirienne a fait état de "12 morts dont 11 militaires et un gendarme" ainsi que de "6 blessés et 2 disparus" alors qu'une autre source ivoirienne parle de "9 morts".

Un assaillant a été tué, selon la première source.

De son côté, une source burkinabé a évoqué "10 militaires et un gendarme tué, et deux autres portés disparus", ainsi qu'"un assaillant neutralisé".

C'est la première attaque jihadiste sur le sol ivoirien depuis l'attentat de Grand Bassam en 2016 (19 morts).

L'attaque s'est produite vers 03H00 du matin (locales et GMT) dans "la même zone que l'opération antijihadiste" menée conjointement par les armées ivoirienne et burkinabè en mai, selon les sources ivoirienne et burkinabè.

Baptisée "Comoé" du nom de la rivière qui coule entre les deux pays, l'opération qui visait à déloger des jihadistes dans le secteur avait conduit à la mort de huit jihadistes présumés, l'arrestation de 38 suspects et la destruction d'une base, sans perte pour les forces ivoirienne ou burkinabè, selon l'armée ivoirienne.

La présence de jihadistes au nord du parc national de la Comoé avait été détectée depuis plus d'un an. Selon des sources sécuritaires, il s'agissait de combattants opérant au Burkina, qui venaient chercher refuge du côté ivoirien de la frontière, selon des sources sécuritaires.

Le Burkina fait face à des attaques jihadistes qui ont fait près de 1.000 morts depuis 2015. Cette attaque montre que la menace jihadiste descend vers les pays du Golfe de Guinée, après s'être étendue au Sahel.