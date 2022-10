Au Burkina Faso, des assises nationales entre espoir et interrogations

Le 05 octobre dernier, dans une allocution sur les antennes de la télévision nationale, le MPSR, le Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, dirigé désormais par le capitaine Ibrahim Traoré, se dote d’un nouvel acte fondamental qui fixe l’organisation provisoire des pouvoirs publics, dans le cadre d’un Etat de droit. Toujours constitué d’un président, le capitaine Traoré, et de deux vice-présidents, le MPSR est en charge de la continuité et la gestion des affaires de l’Etat. Son président, le capitaine Ibrahim Traoré, est le nouveau chef de l’Etat.

Enjeux des assises nationales et attentes des participants

Soixante-douze heures après l’adoption de cet acte fondamental, un décret signé par le chef de l’Etat, le capitaine Traoré, et lu sur les antennes de la télévision nationale, annonce la tenue des assises nationales les 14 et 15 octobre. Ces assises auront pour principaux objectifs : l’adoption de la Charte de transition et la désignation du président de cette même transition.

Elles rassembleront les représentants de toutes les couches socio-professionnelles : hommes politiques, syndicats, organisations de la société civile, autorités coutumières et religieuses…

"Burkina Faso : Ibrahim Traoré officiellement président"

L’une des premières missions de ces assises consistera en la rédaction et l’adoption d’une nouvelle charte de la transition. Celle-ci devrait notamment définir les organes de la transition, ainsi que leurs compositions respectives. A l’issue de l’adoption de cette charte de la transition, il sera procédé à la désignation d’un président de ladite transition, qui, comme l’a indiqué le capitaine Ibrahim Traoré après sa prise de pouvoir, pourra être un civil ou un militaire. Ce dernier aura la responsabilité de conduire la transition jusqu’aux élections et au retour à l’ordre constitutionnel.

D’ores et déjà, certains partis politiques expriment leurs attentes concernant ces assises. Pour Me Benewende Stanislas Sankara, le président de l’UNIR-MS, l’Union pour la renaissance-Mouvement patriotique sankariste, interrogé par nos confrères de RFI, ces assises sont celles de la chance et de l’espoir. « On souhaite des assises inclusives, a-t-il poursuivi, et qu’elles soient bien préparées et organisées, pour éviter les frustrations inutiles. Qu’elles créent les conditions d’une adhésion populaire dont le pouvoir aura besoin pour toutes les batailles présentes et futures. »

L'ancien président burkinabé, Roch Marc Christian Kabore, lors d'une réunion sur la crise du Sahel, à l'Elysée, à Paris, le vendredi 12 novembre 2021. © AP Photo/Michel Euler

Dans une déclaration datée du 05 octobre, le MPP, le Mouvement du peuple pour le progrès, l’ancien parti au pouvoir sous le régime de l’ex-président élu Roch Marc Christian Kaboré, dit prendre acte de ce deuxième coup d’Etat, et appelle les nouvelles autorités à concentrer leurs actions sur l’un des principaux objectifs du MPSR, à savoir la lutte contre le terrorisme. Même son de cloche du côté du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, fondé par l’ancien président Blaise Compaoré. Quant à l’UFP, l’Union des forces progressistes, elle va beaucoup plus loin, en estimant que « […] pour solutionner la grave crise sécuritaire qui menace l’existence de la nation, la direction du MPSR est mieux indiquée pour conduire la transition. »

Un climat sociopolitique et sécuritaire dégradé

En plus d’un contexte social et sécuritaire extrêmement tendu, la société burkinabé est fracturée sur le plan politique, en particulier depuis la chute en 2014 du régime de l’ancien président Blaise Compaoré. L’un des premiers défis de ces assises et du nouveau chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, qui dit vouloir aller vite, sera de rassembler les forces politiques, mais aussi sociales. Dans un communiqué publié le 3 octobre dernier, l’Unité d’action syndicale, une plateforme qui regroupe les centrales syndicales et les syndicats autonomes du pays, affirme en effet que « l’armée doit retourner urgemment dans les casernes. » Une condamnation de principe de ce nouveau coup de force qui rappelle celle de Moussa Faki, le président de la commission de l’Union africaine, mais qui illustre tout de même les défis auxquels est confronté le nouvel homme fort du Burkina Faso.

"Burkina Faso : visite de la CEDEAO contestée dans la rue"

Afin de mettre tous les atouts de son côté, le capitaine Ibrahim Traoré multiplie les initiatives. La semaine dernière, une mission ouest-africaine venue évaluer la situation - malgré les manifestations contre cette institution sous-régionale -, et dont faisait partie l’ancien président nigérien Mahamadou Issoufou, médiateur pour le Burkina Faso de la CEDEAO, la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest, est repartie confiante quant au respect des engagements pris. Toujours la semaine dernière, le nouveau chef de l’Etat a reçu le corps diplomatique et les représentants des organisations internationales et interafricaines présentes dans le pays. Il a notamment imploré leur soutien. « C’est juste pour sauver notre patrie, nos terres, notre population », a-t-il précisé. Mais surtout, il leur a avoué d’emblée que les climats sociopolitique et sécuritaire s’étaient considérablement détériorés depuis janvier.

"Burkina Faso : les rescapés de Gaskindé"

Les attaques incessantes des groupes terroristes affiliés à Al-Qaïda pour les uns, et au groupe Etat islamique pour les autres, ont fait des milliers de morts et provoqué le déplacement d’environ deux millions de personnes. A l’heure actuelle, près de 40% du territoire échappe au contrôle des autorités burkinabé. Le 26 septembre dernier, quatre jours avant le putsch, à Gaskindé, dans le nord du pays, un convoi de ravitaillement de plus de 200 camions à destination de Djibo, capitale de la région du Sahel, avait été attaqué par des hommes armés. Au moins 37 personnes ont été tuées, dont 27 militaires et 10 civils. Un hommage militaire a été rendu aux 27 soldats le week-end dernier, en présence du président Ibrahim Traoré.