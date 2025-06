Au Burundi, des législatives sans grand suspense

Les Burundais ont commencé à voter jeudi pour renouveler le Parlement du pays enclavé et pauvre d'Afrique de l'Est, sans grand suspense après que les principales figures d'opposition ont été empêchées de concourir.

Des électeurs ont notamment commencé à voter dans une école de Gitega, la capitale du Burundi qui peine à se remettre de décennies de violences ethniques, de guerre civile et de régime autoritaire, a constaté un journaliste de l'AFP.

Le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, dirigé par le président Evariste Ndayishimiye, est accusé d'entraver son principal adversaire, le Conseil national pour la liberté (CNL), arrivé en deuxième position lors des dernières élections en 2020 qu'il avait qualifiées de "mascarade".

En 2023, le ministère burundais de l'Intérieur a suspendu le CNL, invoquant des "irrégularités" dans la manière dont il avait organisé deux congrès.

Des électeurs font la queue pour voter aux législatives à l’école primaire de Musama, à Gitega, lors d’un scrutin sans réelle opposition, le 5 juin 2025 AFP

Un an plus tard, l'opposant Agathon Rwasa - ancien chef rebelle hutu pendant la guerre civile entre son ethnie et celle des Tutsi, qui avait fait quelque 300.000 morts entre 1993 et 2005 - a été écarté de la tête du CNL.

Il a été remplacé par un dissident du CNL, Nestor Girukwishaka, haut cadre d'une entreprise publique réputé proche du parti au pouvoir — ce qu'un responsable du CNL avait alors qualifié de "vol du parti" par le gouvernement.

L'exécutif a ensuite décidé d'établir de nouvelles règles électorales empêchant M. Rwasa et ses alliés de rejoindre d'autres formations d'opposition ou de se présenter en tant qu'indépendants.

Le CNDD-FDD "a pris les devants en excluant son principal opposant, en mettant en place une Ceni (commission électorale) qui lui est totalement acquise et même en prenant des mesures pour contrôler tous les médias locaux, pour garder le pouvoir", énumère un analyste ayant requis l'anonymat par crainte de représailles.

La campagne électorale pour ces élections législatives mais aussi communales, qui a duré trois semaines et s'est terminée lundi, "a été très difficile", confie à l'AFP Patrick Nkurunziza, le président de la coalition de petits partis appelée Un Burundi pour tous, qui dénonce des "menaces, harcèlement, et parfois même des agressions" de la part des Imbonerakure, des groupes de jeunes proches des autorités.

"Tout est verrouillé"

Des électeurs attendent pour voter aux législatives à l’école primaire de Musama, à Gitega, lors d’un scrutin sans véritable enjeu face à l’absence d’opposition, le 5 juin 2025 AFP

La campagne "s'est bien passée malgré quelques incidents mineurs", a assuré mardi devant la presse Martin Niteretse, le ministre de l'Intérieur, pour qui "les élections se dérouleront dans le calme, la paix et la liberté".

Evariste Ndayishimiye a pris les rênes du Burundi après le décès du président Pierre Nkurunziza (sans lien de parenté avec le candidat précédemment mentionné), qui avait tenu le pays d'une main de fer durant 15 ans.

Depuis son accession au pouvoir en juin 2020, il oscille entre signes d'ouverture du régime, qui reste sous l'emprise de puissants généraux, et ferme contrôle du pouvoir, marqué par des atteintes aux droits humains dénoncées par des ONG et l'ONU.

Dans un courrier qui lui a été adressé début juin, 20 parlementaires proches d'Agathon Rwasa ont ainsi dénoncé une "violation des droits de l'homme qui atteint son paroxysme", marquée par "des arrestations et emprisonnements arbitraires", des "disparitions forcées" et "des cadavres retrouvés ça et là qui sont enterrés à la va-vite sans le moindre effort d'identification" par la police.

Un membre des forces de défense burundaises présente sa carte électorale à un agent de la CENI avant de voter aux législatives à l’école primaire de Musama, à Gitega, le 5 juin 2025 AFP

"Tout est verrouillé", affirme l'analyste interrogé par l'AFP, alors que le Burundi fait selon lui face à "une crise socio-économique très profonde qui est marquée par toutes sortes de pénuries, une inflation galopante de plus de 40% par mois, un mécontentement populaire croissant".

Une sévère pénurie de carburant paralyse notamment le Burundi depuis près de trois ans. Pays enclavé dans la région des Grands Lacs, il est le plus pauvre au monde en termes de PIB par habitant, selon un classement de la Banque mondiale de 2023, avec 75% de ses 12 millions d'habitants vivant sous le seuil international de pauvreté.

"En l'absence du CNL d'Agathon Rwasa, le CNDD-FDD est sûr de gagner" face à des "candidatures de complaisance", estime l'analyste.

En vertu d'un accord de paix signé en 2000, les sièges au Parlement sont répartis 60-40 entre les deux groupes ethniques, les Hutu et les Tutsi.