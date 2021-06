Au Congo, nouveau coup de pouce de la Chine face à une dette abyssale

"La question de la dette a été évoquée par les deux présidents et le président Sassou Nguesso a posé le problème à son pair (...) en lui faisant une proposition d'une deuxième restructuration". Les deux présidents se sont parlés au téléphone le lundi 21 juin et leur échange a été rapporté par Rigobert Roger Andely, ministre congolais des Finances. "Le président Xi Jinping a approuvé (la demande)", a-t-il ajouté.

"Cette restructuration, c'est pour permettre au pays d'avoir un peu plus de ressources pour faire face à ses propres besoins internes et de lever cet obstacle aux bonnes relations avec le FMI", a expliqué M. Andely. Les experts chinois et congolais sont chargés "de pouvoir en fixer les modalités et les conditions", a-t-il expliqué.

Coopération |

Le Président de la République, Denis SASSOU-N’GUESSO s’est entretenu, ce Lundi 21 juin 2021 au téléphone avec son homologue chinois XI JINPING. Les deux Chefs d’Etat ont fait le tour d’horizon de la coopération stratégique globale qui lie le Congo et la Chine. pic.twitter.com/VTlhYSygrK — Présidence de la République (@PR_Congo) June 21, 2021

A Pékin, l'agence Chine nouvelle a également évoqué le coup de téléphone entre les deux dirigeants, mais sans faire mention d'une restructuration de la dette congolaise. Xi Jinping a assuré que la Chine encouragerait ses entreprises à investir davantage au Congo, notamment dans les domaines de la santé et de l'agriculture, a précisé l'agence de presse chinoise.

En 2019, la Chine avait déjà restructuré la dette du Congo, ce qui avait permis au pays de conclure un programme axé sur la Facilité élargie de crédit avec le FMI. Mais depuis lors, la dette congolaise évaluée à 110% du Produit intérieur brut (PIB) par le FMI est jugée "insoutenable", la norme communautaire en Afrique centrale étant de 70% du PIB, a expliqué lundi à l'Assemblée nationale le Premier ministre congolais Anatole Collinet Makosso.

Nous devons tout mettre en œuvre pour rendre la dette publique soutenable. Anatole Collinet Makosso, Premier ministre de la République du Congo

Le FMI a suspendu son appui. Le pays est doublement frappé par la crise économique et sanitaire due à la baisse des prix du pétrole et la propagation du Covid-19. Le Congo doit à la Chine 1.300 milliards de FCFA (2 milliards d'euros), selon le gouvernement, alors que la dette globale du pays "s'élève actuellement en réalité à 6.016,5 milliards de FCFA (plus de 10 milliards d'euros) au 31 décembre 2020, soit 98% du PIB" a estimé le nouveau Premier ministre Anatole Collinet Makosso, lundi, lors de son discours de politique générale devant l'Assemblée nationale.

Détaillant ses "12 grandes batailles", le chef du Gouvernement a estimé qu'il fallait "tout mettre en œuvre pour rendre la dette publique soutenable."

Diversification