Au Kenya, des jeunes réfugiées apprennent à se défendre grâce au taekwondo

Réunies dans une sorte de gymnase précaire, quelque 80 adolescentes répètent des coups de pied ou de poing, ponctués de cris aigus. Ces jeunes réfugiées, qui ont grandi dans un camp au Kenya, pratiquent le taekwondo, un art martial sud-coréen, pour apprendre à se défendre.

Parmi les néo-combattantes, Samia et Salha, des jumelles de 15 ans, s'entraînent l'une face à l'autre. La première, la tête couverte d'un voile jaune, lance avec souplesse sa jambe droite en direction de sa soeur, coiffée d'un foulard rouge.

"Avant, quand on nous frappait, on ne pouvait pas se défendre. Mais maintenant si", se réjouit Samia.

Les deux soeurs habitent Kakuma, le deuxième plus grand camp de réfugiés du Kenya, créé en 1992, qui accueille plus de 300.000 personnes originaires du Soudan du Sud, de Somalie, d'Ouganda et du Burundi.

Des jeunes réfugiées pratiquent le taekwondo lors d'un évènement sportif à Kalobeyei, le 28 mars 2025 au Kenya AFP

Samia et Salha sont elles-mêmes d'origine burundaise. Leur père Ismail Mohamad, 47 ans, ayant fui ce pays il y a 15 ans. Initialement réticent à laisser ses filles faire du taekwondo, il a finalement accepté du fait de la nécessité pour elles de savoir se défendre.

Car Salha, l'autre jumelle, est sourde et muette. Au camp, "quand elle allait puiser de l'eau, elle ne pouvait pas communiquer avec les autres et donc ils finissaient par la battre", raconte-t-il. Les autres enfants, peu au fait de son handicap, la frappaient pour les mêmes raisons.

Grâce au taekwondo, aujourd'hui, "elle peut tout gérer par elle-même", se félicite Ismail Mohamad.

"Protéger la communauté"

Caroline Ambani, professeure de taekwondo et ceinture noire, insiste sur la discipline requise par le sport à chaque cours. Criant au milieu des discussions, elle tente de calmer les filles surexcitées : "On y va pour transpirer !"

Le professeur de taekwondo Ali Musa s'adresse à ses élèves, des jeunes réfugiées du camp de Kakuma, le 29 mars 2025 au Kenya AFP

Mais son affection et sa fierté pour ses élèves, comme Salha, sont évidentes. "Certaines de ces filles ont réussi à se protéger de leurs agresseurs", se réjouit-elle, interrogée par l'AFP.

Le programme de trois ans, géré par l'ONG International Rescue Committee (IRC) et soutenu par le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA), arrive pourtant à son terme.

Et le démantèlement par l'administration Trump de l'agence américaine de développement USAID, qui soutenait à elle seule 42% de l'aide déboursée dans le monde avec ses 42,8 milliards de dollars de budget, pourrait y mettre un point final.

Quelque 83% des programmes financés par les Etats-Unis sont désormais supprimés.

Ajok Chol (g), une réfugiée sud-soudanaise de 18 ans, pratique le taekwondo avec sa professeure Caroline Ambani à Kalobeyei, le 28 mars 2025 au Kenya AFP

Des manifestations ont éclaté le mois dernier dans le camp lorsque les rations ont été réduites en raison des coupes américaines.

Les instructeurs espèrent malgré tout que les compétences qu'ils ont transmises aideront les filles dans les années à venir.

L'une des capitaines, Ajok Chol, 18 ans, inquiète de la violence dans le camp, semblable à celle qu'elle vivait au Soudan du Sud qu'elle a fui à l'âge de 14 ans, affirme qu'elle poursuivra sa formation. "Nous avions tellement peur", confie-t-elle à l'AFP. "Nous sommes venues ici à Kakuma pour être en paix."

Ajok Kol espère devenir à son tour instructrice, "pour apprendre à mes camarades (...) à protéger la communauté".