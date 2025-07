Au Kenya, la culture queer s'affirme malgré les menaces

Au Kenya, la criminalisation de l’identité queer reste en vigueur, et un nouveau projet de loi anti-LGBT accentue les risques. Pourtant, à Nairobi, des fêtes et rassemblements LGBTQ+ se tiennent dans le grand secret. Ce sont des espaces où chacun peut être soi-même, loin des regards réprobateurs.