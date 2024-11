Au Malawi, un festival musical fait communier locaux et réfugiés

Une chanteuse de 72 ans aux cheveux teintés, aux lunettes de soleil surdimensionnées et au survêtement tape-à-l'œil monte en clopinant sur la scène principale du festival de Tumaini, au Malawi, sous les applaudissements de la foule.

"Ine ndi ndani?" (Qui suis-je ?), dit-elle en s'adressant à la foule de quelque 12.000 personnes, qui lui répond en rugissant "Ine ndi Jetu" ("Je suis Jetu").

Présenté comme le seul festival au monde organisé dans un camp de réfugiés, Tumaini a fait communier ce week-end comme chaque année des réfugiés et Malawites dans la musique, l'art et l'artisanat.

Des réfugiés exécutent de danse traditionnelle lors du festival Tumaini, dans le camp de Dzaleka, le 2 novembre 2024 à Dowa, au Malawi AFP

Situé à quelques kilomètres de Lilongwe, la capitale du Malawi, le camp de réfugiés de Dzaleka, qui abrite l'événement, était une prison avant d'accueillir un afflux massif de réfugiés de la région des Grands Lacs en 1994.

Il accueille des familles venues de République démocratique du Congo (RDC), du Rwanda, du Burundi, d'Éthiopie et de Somalie. Soit plus de 60.000 personnes, alors qu'il était conçu au départ pour 10.000 réfugiés.

"Peu de gens de mon âge ont l'occasion de monter sur une scène et de se produire devant une telle foule. Je suis vraiment reconnaissante", déclare à l'AFP Jetu, chanteuse et arrière grand-mère, après son passage sur scène.

Créé par le poète congolais Menes La Plume, Tumaini attire des milliers de visiteurs et d'artistes de tout le Malawi, d'Afrique du Sud et du Zimbabwe.

Des réfugiés exécutent une danse traditionnelle lors du festival Tumaini au camp de Dzaleka, le 2 novembre 2024 à Dowa, au Malawi AFP

Pour Menes la Plume, Tumaini est plus qu'un simple festival: une plateforme de connexion, d'espoir et de coexistence. "C'est un espace unique où les réfugiés et les habitants célèbrent leurs différentes cultures, exposent leur artisanat et montrent au monde leur résilience".

"Tumaini est la preuve que l'art et l'humanité peuvent prospérer même dans les situations les plus difficiles", explique-t-il.

"Mieux se comprendre"

L'édition de cette année a été organisée par les jeunes du camp, dont la plupart sont nés sur place, explique à l'AFP la directrice du festival, Tammy Mbendera.

Des réfugiés assistent au festival de réfugiés de Dzaleka, le 2 novembre 2024 à Dowa, au Malawi AFP

"C'est une source d'inspiration de les voir faire cela" et "les résultats parlent d'eux-mêmes”, dit-elle. "La foule est heureuse, les artistes sont heureux, les habitants du camp sont heureux.. Tout le monde a l'impression d'avoir été écouté".

Le musicien sud-africain Maverick Mavo, qui s'est produit samedi soir, s'est dit "touché" par cette initiative.

"Il y a des choses que l'on ne fait pas pour l'argent, mais pour la cause. C'est pourquoi je suis ici", dit-il, ajoutant avoir écrit une chanson spécialement dédiée aux réfugiés du camp. "Il faut remercier le Malawi, car tous les pays n'accueillent pas les réfugiés", souligne-t-il.

Parmi les autres artistes qui se sont produits figure Mfumu Hyphen, un des musiciens de hip-hop les plus connus du Malawi, mais aussi Vankson Boy V, un réfugié congolais du camp, qui se dit "heureux d'avoir pu montrer (son) talent à Tumaini".

Yasintha Kanyoza, une festivalière, remercie les organisateurs d'avoir ainsi humanisé les réfugiés, notant que c'est le seul moment où ils peuvent se mélanger avec les Malawites, "interagir, apprendre à se connaître et mieux se comprendre".

Le camp de réfugiés de Dzaleka lors du festival de musique Tumaini, le 2 novembre 2024 à Dowa, au Malawi AFP

Les réfugiés "sont généralement diabolisés et dépeints comme violents, affamés et désespérés", dit-elle. Mais Tumaini a changé sa perception: "Ce sont des personnes qui ont les mêmes besoins et les mêmes désirs que moi".

Menes la Plume, qui a conçu le festival pour mettre en relation les réfugiés et les habitants des villages aux alentours, n'avait jamais pensé que l'événement prendrait une telle ampleur.

"Nous voyons des gens de tous les coins du Malawi venir à Dzaleka et partager avec la communauté locale", se félicite-t-il, en espérant maintenant exporter le concept du festival dans d'autres pays d'Afrique.